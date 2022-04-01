教皇方济各向加拿大原住民道歉

罗马教皇用意大利语对加拿大原住民的代表们说：

我全心告诉你们，我很痛苦。 引自 教皇方济各

他接着说： 我和我的加拿大的主教们一起向你们道歉。

罗马教皇方济各在梵蒂冈与加拿大的三个原住民代表团会晤。 照片：Corey Hobbs

2021 年 9 月，加拿大的天主教会已经就寄宿学校中原住民儿童的死亡和受虐待向原住民首次进行了公开道歉。

原住民代表欢迎教皇道歉

加拿大的三个原住民代表团对教皇的道歉表示欢迎。

因纽特人代表团团长、因纽特人组织 Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) 主席内森·奥贝德（ Natan Obed）说：

尽管 100 多年来一直是冷漠、谎言、缺乏正义，教皇方济各决定……说出了原住民等了几十年的话语。 引自 因纽特人代表团团长内森·奥贝德（ Natan Obed）

因纽特人组织 Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) 主席内森·奥贝德（ Natan Obed） 照片：Bureau du Premier ministre du Canada / Adam Scotti

第一民族代表团的团长杰拉尔德·安托万（Gerald Antoine）接受了教皇的道歉，但他说工作还没有完成。

当教皇道歉时，梅蒂斯人全国委员会（Metis National Council）的主席卡西迪·卡隆 （Cassidy Caron）看到寄宿学校的幸存者安吉·克雷拉 (Angie Crerar) 的眼中充满了泪水，她说，这是一个非常感人的时刻。

教皇今年夏天来加拿大

罗马教皇方济各还表示将在今年 7 月底访问加拿大。

加拿大三个原住民代表团的团长表示，他们还希望教皇来加拿大时进行道歉。

第一民族代表团团长杰拉尔德·安托万说：

这是历史性的第一步，但这只是第一步。接下来是他在我们的土地上向我们的家人道歉。 引自 第一民族代表团团长杰拉尔德·安托万

2002 年 4 月 1 日：在梵蒂冈与教皇进行了最后一次会晤后，加拿大的三位原住民领袖在圣彼得广场上（从左到右：杰拉尔德·安托万（第一民族）、内森·奥贝德（因纽特人）和卡西迪·卡隆（梅蒂斯）。。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

教皇确认会来加拿大，但没有具体说明什么日期。

教皇只是说：不是在冬天。

教皇谈到，希望在 7 月 26 日圣·安妮节 Feast of St. Anne 前后的 日子 访问加拿大，对于原住民来说，这是一个重要的节日。

加拿大的原住民寄宿学校

2021 年 10 月 27 日，梵蒂冈曾发表声明说，天主教会在成千上万原住民儿童遭受虐待和死亡中所扮演的角色令人震惊，教皇方济各 (Pope Francis ) 会访问加拿大，以促进与原住民和解的持续努力。

加拿大马尼托巴省克罗斯湖 （Cross Lake）寄宿学校里的原住民学生们 ( 摄于1940 年 2 月)。 照片：BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA 照片：Bibliothèque et Archives Canada

从 19 世纪到 1970 年代，加拿大有超过 150,000 名原住民儿童被强迫送进由加拿大政府资助的基督教寄宿学校，目的是让他们融入加拿大社会。

成千上万的儿童死于疾病和其他原因，其他一些儿童则再也没有回到家人身边。

在 130 所寄宿学校中，近四分之三由罗马天主教传教会经营，其他的学校由长老会、英国国教和加拿大联合教会经营。

（Radio-Canada）