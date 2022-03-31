加拿大第一民族代表团与教皇会面：变革的希望

在与教皇会晤后，第一民族代表团团长杰拉尔德·安托万（Gerald Antoine ）和第一民族领袖菲尔·方丹（Phil Fontaine）在圣彼得广场（Saint Peter's Square）上敲鼓唱歌，提醒人们：原住民 仍在这里，充满活力而且强大 。

周四 13 名原住民代表与教皇的会晤原定一个小时，但代表们讲述了寄宿学校的经历，因此时间延长。

加拿大第一民族领袖杰拉尔德·安托万和菲尔·方丹在与教皇会晤之后。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

加拿大有大约 150,000 名原住民儿童曾被强迫送入原住民寄宿学校，不得不与家人分离，加拿大真相与和解委员会称，有 4,000 至 6,000 名儿童在寄宿学校中死亡。

第一民族代表团团长杰拉尔德·安托万说，这次会晤对于恢复原住民的尊严、建立信任和实现正义非常重要。

他说：

尽管我们感到哀悼和悲伤，改变的希望正在到来。这种变化将带来尊严、平等、信任。 引自 加拿大第一民族代表团团长杰拉尔德·安托万（Gerald Antoine ）

原住民领袖菲尔·方丹（Phil Fontaine）是加拿大第一个站出来公开谴责寄宿学校虐待原住民儿童的人，在与教皇会晤结束时他表示乐观。

他说， 我相当乐观地认为我们正在向前发展，... 明天我们将会看到这次访问的具体结果。

周五与教皇的最后会面

这个星期加拿大的原住民代表团在梵蒂冈与教皇会面。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

本周早些时候，教皇已经与加拿大的梅蒂斯人代表团和因纽特人代表团进行了会晤，第一民族大会代表团是本周最后一个与教皇私人会晤的加拿大原住民团体。

星期五，教皇将与来自加拿大的三个原住民代表团 - 梅蒂斯人代表团、因纽特人代表团和第一民族代表团一起会面。

（Radio-Canada）