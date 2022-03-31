今年 1 月加拿大经济增长 0.2%

根据统计局 3 月 31 日公布的数据，这已经是加拿大 GDP 连续第八个月出现增长。

加拿大统计局说，商品生产行业增长了 0.8%，而服务业的增长继续受到 COVID-19 Omicron 变体的影响，1 月份整体增长为零。

1 月份加拿大许多省份重新收紧卫生限制，以遏制由 Omicron 变体引起的 Covid-19 传播，导致餐饮业的一些商家再度受影响，这些限制在 2 月份开始放松。

总体而言，20 个行业中有 9 个在 1 月份出现增长。

批发贸易连续第六个月增长

加拿大批发贸易额在 1 月份增长了 3.1% 照片：Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

1 月份建筑业上涨 2.8%，为四个月来第三次上涨，其中住宅建筑在经历两个月的下滑后上涨 4.3%，非住宅建筑仅增长0.5%。

1 月份零售贸易增长 2.5%，部分抵消了前一个月 2.8% 的跌幅，加拿大统计局将今年 1 月份的表现归功于汽车和零部件经销商的活动增加了 5.1%。

批发贸易连续第六个月增长，这次在 1 月份增长了 3.1%，是自 2020 年 7 月以来的最高月度增长率。

加拿大统计局将在 4 月底公布 2 月份的经济增长率。

有专家认为，鉴于通胀率升高、俄罗斯入侵乌克兰、利率上升对房地产市场的影响等因素，今年其余时间的经济增长有可能会放缓。