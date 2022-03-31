魁北克省已进入第六波疫情

但是，预计病例和住院人数的增幅将会低于圣诞节期间的数字。

魁北克公共卫生研究所 （l’Institut national de santé publique du Québec，INSPQ) 的流行病学家 Gaston De Serres 医生在接受采访时说，所有用来确定疫情的指标都指向了第六波。

他说，实际上，由 Omicron 的 BA.2 子变体引起的第六波疫情可能在 3 月中旬左右就开始了。

INSPQ 的流行病学家 Gaston De Serres 医生 照片：Radio-Canada

新增病例和住院人数增加

Gaston De Serres 医生认为， 4 月份的住院人数会增加，但预计增幅将远低于 12 月底和 1 月初。

截至到本周三，魁北克约有 1,200 人因 COVID-19 住院。

魁省健康与社会服务卓越研究所 (l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux，INESSS) 的预测，在今后两周内，魁省的医院每天将增加多达 200 名 COVID-19 新增患者。

本周四（3 月 31日），魁北克省新增病例为 3319 例。

（Radio-Canada）