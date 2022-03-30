加拿大一元店将变成五元店？谁也逃脱不了通胀的压力

在周三公布的季度业绩中，这个总部位于蒙特利尔市的连锁零售商表示，它也不能幸免于通胀压力，计划很快将出售单价 5 加元的商品。

目前，该连锁店销售的最贵商品为 4 加元，而且大多数商品都低于这个价格。

Omicron 疫情中利润上升

Dollarama 公司表示，虽然新冠病毒的变体 Omicron 在繁忙的假日购物季严重打击了业务，但总体而言，公司表现相对较好，季度利润为 2.2 亿加元，高于一年前的 1.73 亿加元。

该公司表示，与去年同期相比，预计今后几个月的销售环境将更为积极，然而，该公司也警告说，今年供应链和其他的通胀压力可能会更大。

Dollarama 公司创建于 2009 年，目前在加拿大拥有 1,421 家门店 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

零售专家们说，实际上一元店已经有一段时间不是一元店了，这当然不是 Dollarama 第一次提高价格的上限。

在此之前，该公司已经有不少 1.25 加元、1.50 加元和 2 加元的商品。

咨询机构 Retail Prophet 的创始人 Doug Stephens 表示，最新的消息是一元店将提供更多的产品，甚至可能涉足服装和小家电领域，这将是 Dollarama 的发展趋势之一。

Dollarama

Dollarama 公司创建于 2009 年，在蒙特利尔市起步，目前在加拿大拥有 1,421 家门店，本季度又开设了 24 家新店。

这个零售连锁公司在加拿大的每个省都有业务，在安大略省的门店最多。

（CBC）