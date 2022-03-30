最重要的是语言能力和心态：一个华人移民在加拿大的生活体会

梁怡婷在法国学的是英国文学。文史专业可以说是最不好找工作的，但是她在接受加拿大国际广播电台采访时回忆说，她刚落地几天就在一家旅行社找到了工作，干了一段时间后跳槽去了加拿大丰业银行做柜员。她在银行工作了五年半，期间在麦吉尔大学念了一个人力资源管理证书。2011年，她考上了政府公务员，开始在不同联邦部门的人事处工作。

梁怡婷说，新移民来到加拿大，语言能力非常关键。 语言好能让你少走许多弯路，更快融入社会、找到工作。 她当年去银行求职，立刻就获得聘用，就是因为她会说法语。再加上英语和中文，这使她能为银行接待许多族裔的顾客。

政府工作更是需要证明自己有过硬的语言能力。梁怡婷说，她有朋友也想考政府工作，但却被语言考试挡住。

和语言能力同样重要的是心态

梁怡婷认为，新移民来到加拿大后的心态几乎和语言能力同样重要，二者缺一不可。她坦率地说，她的求职路一直是向上走，原因之一是她的起点低，因此心态也很放松。只要是能谋生的工作，她都愿意去做。她在国内大专毕业，去法国读本科，但还没有毕业就移民了。许多从中国国内来的新移民拥有硕士或博士学位，以及相应的身份和地位，因此对工作的要求也更高。 已经在一个平台上，要下来的话，心态就非常重要。

梁怡婷说，到一个新的国家生活是一个很大的改变，有许多地方要适应。 即使你以后会重回巅峰，一开始姿态也应该放低一点，多一点耐心。

减少食物浪费的项目

新冠疫情开始前，梁怡婷正在准备一个关于减少食物浪费的项目。她说，这个项目和她的工作没有关系。一开始，她只是想找一个做志愿者的项目，因为她原本在蒙特利尔Sainte-Justine医院做志愿者，但是搬到南岸后因路太远不得不停止。她没有找到适合她的志愿者工作，却发现在减少食物浪费这个领域大有可为。

她和一个朋友一起开始查资料，做调查。后来朋友因故退出。她一个人继续走访餐馆，与营养师交流，并把对业内人士的采访做成播客放到Youtube上。疫情爆发时，她正打算把走访扩大到食品加工业。

梁怡婷说，她在这一阶段的工作主要是了解情况和普及知识。虽然现在项目因疫情搁置，她并不打算就此放弃。接下来，她希望能够找到想法一致的合作者，开发出可以减少食物浪费的产品或服务，她的目标是既要服务于大众，也要能够营利。

她解释说，她在调研过程中发现，志愿性质的项目和产品通常无法持久。志愿者创造出很好的构架，组织活动，提供免费的APP，但是这些项目生命力短暂，很快就无声无息了。她认为，长期性的产品和服务必须有资本的注入和利润回报，遵照市场规律做成一个企业，才能吸引更多的人。不能获利的项目只能吸引到少数已经有反浪费意识的人。但是这一部分人其实不需要激励，他们自己已经在行动。

不去想另一条路上的风景

梁怡婷2005年移民加拿大，定居魁北克省。 照片：RCI/Gracieuseté/Liang Yiting

梁怡婷用 春风得意 来形容两三年前的自己。她喜欢自己的工作，空余时间旅行、上拳击课、与朋友聚会，生活丰富而惬意。但是疫情改变了这种心态。她觉得过去两年是自己生命中的暗淡时光。疫情的威胁和限制，通货膨胀，战争，发生在周围的人身上的变故，这一切令她有时觉得这不是她想要的生活。也是在这段时间，她重新拿起了放下多年的画笔。