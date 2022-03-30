特鲁多今天会晤 BC 省威廉姆斯湖第一民族，讨论前寄宿学校无名墓地事宜

他们将与原住民讨论最近在那里发现的有关一所前寄宿学校的调查结果，并听取幸存者的意见。

今年 1 月，威廉姆斯湖第一民族宣布，在前原住民寄宿学校 - 圣·约瑟夫传教寄宿学校（ St. Joseph’s Mission）旧址附近发现了 93 个 潜在的人类墓地 ，而当时只搜索了 470 公顷土地中 14 公顷。

威廉姆斯湖第一民族

威廉姆斯湖第一民族酋长威利·塞拉斯（Willie Sellars）说， 我们感谢总理抽出时间访问威廉姆斯湖原住民，这次旅行已经筹备了很长时间，关于圣约瑟夫传教团的调查、加拿大政府在寄宿学校调查中的作用以及加拿大对和解目标的承诺，我们有很多要讨论的事情。

原住民关系部长马克·米勒（Marc Miller）表示，他一直在访问其他原住民社区，在听取幸存者的意见。

Tŝilhqot'in Nation 拒绝邀请

虽然接到了周三参加与特鲁多会晤的邀请，但第一民族 Tŝilhqot'in Nation 表示不会派代表参加。

第一民族Tŝilhqot’in的首领Joe Alphonse 照片：La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Tŝilhqot'in Nation 的首领乔·阿尔方思（ Joe Alphonse） 说，他一再要求对现场调查采取更有包容性和更尊重的方式。

他说，有必要在现场进行一些工作，但不能仅由一个社区处理，对我们来说，这是一块圣地，因为那里有很多尸骨。

他接着说，到目前为止，Tŝilhqot'in 除了被邀请参加 偶尔的 信息更新会议外，还没有参与到对该地区的搜索的工作中。

Tŝilhqot'in Nation 建议成立一个委员会，把所有参加过圣约瑟夫传教活动的社区都包括在内，以便以尊重每个民族价值观的方式进行调查。

乔·阿尔方思表示，这是为了保护我们的祖先，保护我们 Tŝilhqot'in Nation 的做事方式。

（CBC）