加拿大财长将在 4 月 7 日公布下一财政年度联邦预算

加拿大人对新的财政预算期待已久，尽管加拿大的就业状况良好，但近几个月来，劳动力短缺、住房危机、全球供应链中断以及俄罗斯入侵乌克兰后油价飙升都对加拿大人的钱包造成了 沉重打击 。

今年 2 月，加拿大的年通货膨胀率达到 5.7%，31 年加拿大人来从未见过这样的价格飙升。

加拿大的一些省份都在纷纷采取措施，为消费者提高各种一次性补贴，以帮助人们应对食品通胀、汽油价格上涨等等。

而能源、材料、原材料的价格以及工资的爆炸式增长，也迫使许多公司企业不得不寻求政府的帮助。

因此，消费者和商界都期待着看到加拿大财长会做出什么决定。

能源、材料、原材料的价格以及工资的爆炸式增长使许多公司企业的压力大增。 照片：La Presse canadienne / Darryl Dyck

新的安全挑战

与此同时，作为北大西洋公约组织成员国的加拿大也被俄罗斯入侵乌克兰引发的国际动荡所波及。

北大西洋公约组织要求其成员国把自己国内生产总值的 2% 用于国防开支，但多年来，加拿大一直未能达到北约的要求，因此，加拿大的国防预算可能会发生变化。

财政部长克里斯蒂亚·弗里兰已经暗示，在新的财政预算中，可能对加拿大军队投入更多资金。

（Radio-Canada）