加拿大气候计划：到 2030 年将碳排放量减少 40%

特鲁多在讲话中首先谈到了乌克兰的局势,他说,最近与他交谈过的所有欧洲国家的首脑都希望结束对俄罗斯燃料的依赖,加快向清洁能源的过渡。

他还表示, 应对气候变化曾经被视为一项社会责任,但许多人已经意识到气候行动和经济可以齐头并进。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多在温哥华举行的北美气候 2022全球论坛上。 照片:La Presse canadienne / Chad Hipolito

气候危机

加拿大政府在论坛上详细介绍了加拿大的 2030 温室气体减排计划 - 2030 Emissions Reduction Plan: Canada's Next Steps for Clean Air and a Strong Economy。

联邦环境部长史蒂文·吉尔博(Steven Guilbeault)和自然资源部长乔纳森·威尔金森(Jonathan Wilkinson)也参加了会议。

加拿大环境部长史蒂文·吉尔博(Steven Guilbeault) 照片:La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

联邦环境部长史蒂文·吉尔博发表讲话说, 我们不再需要说服人们采取行动的紧迫性, 全球变暖的主要原因是碳排放, 针对气候问题采取行动既可以刺激经济,也可以创造就业机会。

他列举了全球变暖造成破坏性影响的例子,包括去年夏天肆虐不列颠哥伦比亚省的大量野火,以及灾难性的洪灾。

加拿大气候计划

加拿大的气候计划设立了新目标:要求石油和天然气行业到 2030 年将其温室气体 (GHG) 排放量减少 40%。

加拿大计划为零排放汽车增加 50,000 个充电站。 照片:Devin Arthur

渥太华预测,到本世纪末,与电力相关的排放量将接近于零,但要看到交通领域的真正进展还需要更长的时间。

联邦政府决定投资 91 亿加元,希望在未来 8 年内将温室气体排放量减少 40% 至 45%,并在 2050 年前实现碳中和。

除了要求石油和天然气行业大减碳排放外,2030 年温室气体计划的措施还包括为绿色建筑投资,促进加拿大人向电动汽车过渡等等。

北美气候和可持续发展会议 (North American climate and sustainability conference) 2022 年全球论坛(Globe Forum 2022) (新窗口)从 3 月29 日持续到 31日。

(Radio-Canada)