曼尼托巴省政府拨款近 $200,000 ，帮助北部居民应对食品通胀

曼尼托巴省负责原住民和解与北方关系的部长艾伦·拉吉莫迪尔（Alan Lagimodiere） 宣布，省政府将向北部健康食品倡议 (Northern Healthy Foods Initiative，NHFI) （新窗口）项目提供一次性 193,000 加元的拨款，以帮助减轻曼尼托巴省北部食品价格上涨的影响。

北部健康食品倡议 （新窗口）是马尼托巴省原住民和解和北部关系部的一个项目，该项目与五个区域合作伙伴合作，以保证马尼托巴省北部的粮食安全。

北部地区的食品价格本来就比南部高，艾伦·拉吉莫迪尔表示，疫情导致的供应链中断进一步推高了食品价格，并导致健康食品短缺。

他说：

这笔额外的资金将有助于减轻许多北方社区的压力，让居民们能把食物摆上餐桌。 引自 曼尼托巴省负责原住民和解与北方关系的部长艾伦·拉吉莫迪尔（Alan Lagimodiere）

曼尼托巴省政府将拨款帮助北部地区的居民应对食品通胀。 照片：getty images/istockphoto / piotr_malczyk

新的拨款将分配给五个以社区为基础的区域合作伙伴：Bayline 地区圆桌会议（Bayline Regional Roundtable）、四箭区域卫生局（Four Arrows Regional Health Authority）、边境学校分部（Frontier School Division）、曼尼托巴食品机构（Food Matters Manitoba）、北部社区理事会协会（Northern Association of Community Councils）。

这五个机构将决定如何使用资金，通常会被用来为春耕购买种子、土壤和园艺用品，以及协助其他加强北方粮食安全的项目。

物价上涨加剧

北部社区理事会协会的执行主任琳达·佩耶尔（Linda Payeur）表示，城市地区的食品成本一直在上涨，由于运输成本，曼尼托巴省北部地区的食品价格上涨更多。

她说， 新增拨款将能满足我们在曼尼托巴省北部的社区的需求，这些社区正经历农场供应成本的急剧增加。

（CBC，Radio-Canada）