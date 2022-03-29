新一轮和谈结果：莫斯科将“大幅” 减少在基辅和切尔尼戈夫的军事活动

然而，俄乌尚未达成正式协议。

他解释说，就乌克兰中立和无核地位的协议进入实际层面的谈判（...），为了增加信心，决定大幅减少基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。

俄罗斯代表团团长弗拉基米尔·梅丁斯基（Vladimir Medinsky）表示，将很快研究乌克兰关于达成协议的明确建议，并将其提交给俄罗斯总统普京。

乌克兰谈判代表证实，他们已经提出了乌克兰的中立地位，这意味着乌克兰不加入任何军事联盟，也不在其领土上接受任何外国军队。这一切将写入一项国际协议，并将有担保国进行签署。

和平协议担保国

在土耳其举行的新一轮俄乌和平谈判在高度保安下进行， 土耳其总统的保安人员在伊斯坦布尔的 Dolmabahçe Palace 外进行监视。 照片：Reuters / DILARA SENKAYA

新一轮俄乌和平谈判是在土耳其伊斯坦布尔的 Dolmabahçe Palace 进行的。

乌克兰谈判代表在伊斯坦布尔的和谈后表示，加拿大、波兰、土耳其和以色列可以作为俄罗斯和乌克兰之间未来和平协议的安全保障国。

渥太华还没有对此信息发表评论。

（Radio-Canada）