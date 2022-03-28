看到俄乌之战，中国还会对台湾动手吗？

加拿大华裔学者赖小刚。 照片：Li Hongyan

无论是乌克兰还是抗战时期的中国，都有一个以自己对侵略者的殊死抵抗令国际社会改变看法的过程。但是赖小刚说，台湾不需要这个过程。中华民国曾是美国最古老的盟友之一，台湾自国民党开放党禁以来的成功发展也使自己跻身于民主阵营。赖小刚曾在美国和英国与台湾军人一起参加学术研究，亲眼目睹他们和英美军人之间那种因曾经并肩战斗而生出的情感联系。

从法理上来说，台湾问题也比乌克兰问题简单。根据美国在1979年通过的《台湾关系法》，美国有义务向台湾提供防御武器和技术服务，使其拥有足够的自卫能力， 以抵御任何诉诸武力或使用其他高压手段危及台湾安全及社会经济制度的行动。 赖小刚说，《台湾关系法》是美国的国内法，一旦台湾受到攻击，美国行政当局领导人必须根据相关条款的规定来保卫台湾。美国也有足够多的资源和方式来这样做。

赖小刚说，中美1972年签署的《上海公报》的中英文版本有一个不一样的地方。英语版称，美国 认识到 （acknowledge）所有中国人都坚持一个中国，台湾是中国的一部分。中文版把这个词翻译为 承认 。为了达成一致，顺利建交，双方对这个立场差异虽然心知肚明，但是都不点破，是彼此为建交大局做的妥协。

俄乌战争对台海局势的影响

台湾政府在俄罗斯军队发动进攻的次日就作出谴责，并宣布加入国际社会对俄罗斯的经济制裁。台湾民众在开战不到一周的时间里就为乌克兰难民捐出五亿多台币，现在已超过八亿台币（相当于3500万加元）。

二月中旬俄罗斯忙着调集军队为入侵乌克兰做准备时，台湾外长吴钊燮曾在一次采访中表示，台湾政府密切关注乌克兰局势，警惕中国趁着西方盟国无暇顾及台海局势对台湾发动进攻。开战一个月后，台湾方面对俄乌战争如何影响台海局势有了进一步的解读。吴钊燮上周三（3月23日）在接受加拿大《环球邮报》采访时说，俄罗斯在乌克兰遭到的挫败和在国际上受到的经济制裁对中国领导人是一种震慑，这将促使他们在有心对台湾动武时停下来再想一想。

台湾外交部长吴钊燮。 照片：Getty Images / AFP/SAM YEH

在普京命令俄罗斯战略核武器部队进入特别戒备状态后，日本前首相安倍晋三表示，美国在日本也应采取在欧洲国家的做法，与日本达成核共享协议，他还呼吁美国放弃在台湾防卫问题上的 模糊战略 ，明确承担保卫台湾的义务。他解释说，日本最西边的岛屿距离台湾仅110公里，因此中国大陆如果从空中和海上攻打台湾，一定会波及日本。

中国还需要考虑攻打台湾的难度和俄军在乌克兰的表现

赖小刚说，台湾和大陆之间并不像俄乌之间那样有漫长的陆地边界，解放军攻打台湾必须渡海作战。台湾海峡最窄处也有130公里，跨越这么宽的海峡攻打一个岛屿，历史上还没有过成功的先例。1944年的诺曼底战役是近代军事史上难度最大的海上登陆作战，而盟军横渡的英吉利海峡最窄处仅33公里。横渡台湾海峡的两栖登陆作战，其难度和复杂程度将远远超过诺曼底 （新窗口）。

另一个要考虑的因素是俄罗斯军队这次在战场上的表现。中国军队和俄罗斯军队沿袭的是同一套来自苏联红军的体系，而解放军由于多年没打过仗，一直在通过一年一度的坦克竞赛和夏季培训营等活动向俄军学习实战经验。但这一次在乌克兰战场上，高度集中化的苏式体系在和乌克兰的 去中心化 战术相遇时显得非常笨拙。

台湾预备役军人3月12日在桃园参加军事训练。 照片：Getty Images / AFP/SAM YEH

赖小刚认为，俄军入侵乌克兰以来遭到的失败是制度的失败，而这种制度也是解放军的根基。他推测，俄乌战争会让中国领导人对俄罗斯整个军事制度和作战方法的可行性产生怀疑，从而影响到对台湾问题的决策。在某种程度上，俄乌战争可以说起到了间接促进台海稳定的作用。

他说，对台动武的任何设想都必须变成作战计划，而作战计划是实打实的，容不得一点水分。任何一个国家的军队里，最精明能干的一定是参谋部里负责制定作战方案的军官。如果作战部门的人也像政工干部那样撒谎、吹牛， 那么这支军队就完蛋了，而且不值得惋惜。

大部分中国民众支持俄罗斯

俄罗斯入侵乌克兰后，最激愤、支援乌克兰最积极的，莫过于那些曾受过俄罗斯侵略或霸凌的邻国和前社会主义阵营国家的民众。这场战争唤醒了他们的集体记忆，使他们对乌克兰人的苦难感同身受。唯一的例外是中国。在中国的社交媒体上，大多数网民在为俄罗斯叫好，甚至在普京威胁使用核武器时仍然称颂 大帝 威武。还有人在俄军刚刚进攻时兴奋地预测武统台湾的速度，称解放军早上8点登岛，上午11点台湾民众就可以排队领取新身份证了。

乌克兰马里乌波尔市的绝大部分建筑已成废墟。 照片：Reuters / Alexander Ermochenko

赖小刚认为，这是一个现代国家对舆论和教育系统全面掌控的成果， 它会对国民的记忆和思维方式产生巨大的影响。 1989年六四事件后，中国政府对教育严加控制，有系统地洗脑和消除集体记忆，抹去一部分历史，强化另一部分，迫使讲述真实的声音消失，完全改变了八十年代的反思氛围。另一方面是对知识分子的利诱：如果你跟着党的鼓点跳舞，就会得到各种各样的好处。

六四事件过去仅仅十年后，关于文革和大跃进这类史实的记忆在年轻一代中已经模糊了，六四事件更是被彻底抹去。差不多与此同时，中国经济进入了最繁荣的阶段，1990年以后出生的年轻人已无法想象上世纪六、七十年代中国人的生活。但他们并不了解繁荣背后的原因，所受到的教育和获得的信息都是中国如何受欺负，西方如何打压中国。

网络截图。 照片：Internet

赖小刚说，中国政府对舆论的管理也是师承苏俄。苏联早在上世纪20年代刚刚成立时就开始进行如何引导和操控舆论的培训，有一整套非常精密而详细的方法。 在这方面发表什么言论，民意就会这么走，在另一方面怎么动一动，就能让它那么走......。 有一个这样的师父，共产党在国共相争时期的宣传工作就远比国民党有效。进入互联网时代后发展出舆情信息员、网络评论员的大军，这一套方法更是运用得炉火纯青。

微博上赞扬普京的言论。 照片：Weibo

如果说中国军队的俄式体系在未来的战场上前景不明，但是至少，源于布尔什维克的舆论操控方法显然是有效的。

【赖小刚目前在加拿大女王大学历史系任兼职助教授，同时开办自媒体“赖子聊书 （新窗口）”。】