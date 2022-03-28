安大略省与联邦政府达成协议:  托儿所每天 10 加元

根据安省和联邦政府的消息来源，渥太华计划在五年内向安大略省拨款 102 亿加元，以实现托儿所服务平均每天 10 加元。

这一协议规定， 从现在到 2026 年开设 86,000 个新的日托位置，其中很大一部分将必须由非营利性的托儿所提供。

从 4 月 1 日起，托儿费用将平均降低 25%，到 2022 年底，托儿费用将削减一半。

安省目前托儿费一天 70 加元

加拿大在逐步实现托儿所服务每天 10 加元。 照片：iStock

安大略省的托儿费用是全国最高的，在多伦多，为幼儿提供全日制托儿服务的费用通常为每月 1,600 加元左右，相当于每天大约 70 加元。

婴儿的日托费用更高，而学龄前儿童每天的日托费也接近 60 加元。

新达成的协议还包括承诺增加安大略省注册幼儿教育工作者的工资，以鼓励更多的人从事儿童保育工作。

有关官员说，儿童保育项目人员的最低工资将定为每小时 18 加元，主管的最低工资为每小时 20 加元，而且他们的时薪每年都会提高 1 加元。

安大略省是最后一个与渥太华签订托儿协议的省份， 安大略省的省选将于 6 月 2 日举行。

（Radio-Canada）