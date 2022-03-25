汽油价格高涨：BC 省对开车者一次性发放 110 加元

BC 省省长约翰·霍根（John Horgan）和省公共安全部长兼副检察长迈克·法恩沃斯（ Mike Farnworth ）在周五（ 3 月 25 日）的新闻发布会上宣布了这个消息。

约翰·霍根表示，政府发放的这笔一次性 救济 补贴的总额将超过 3.95 亿加元，目的是减轻汽油价格上涨给省民们带来的经济负担。

汽油价格大涨让消费者叫苦连天 照片：Radio-Canada / Olivier Rouquairol Jodouin

一次性补助

在BC 省汽车保险局 - The Insurance Corporation of British Columbia (ICBC）拥有保单的客户将有资格获得一次性补贴 110 加元，商用车客户将获得165 加元。

加拿大广播公司报道说，符合条件的人如果在 ICBC 注册有直接付款账户或信用卡自动付款功能，则有望于 5 月份在自己的账户或信用卡上直接收到这笔补贴，其他客户则会在 6 月份收到一张支票。

汽油价格一度突破 2 加元

去年 11 月下旬，由于遭遇灾难性的洪水和泥石流，大温哥华地区已经面临汽油供应短缺，当时跨山管道的运输曾暂停。

俄罗斯入侵乌克兰后石油出口受到制裁，使本已短缺的供应更为紧张，几周前，大温哥华地区的汽油价格一度达到每升 2 加元以上。

（CBC）