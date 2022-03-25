为两百个家庭装满菜篮子的公益组织现在无处安身

“食物分享”组织的创办者和负责人西蒙牧师（Daniel Cimon）。 照片：RCI/Gracieuseté/Daniel Cimon

西蒙牧师在接受加广采访时无奈地表示，他的电话留言几个月来常常爆满。许多人每个星期都给他打电话，询问 食物分享 何时重新开张，但他无法给他们一个明确的答案。从教堂地下室搬出来后，西蒙牧师先后从市政府和一个当地商家借用场地，勉强撑到了去年圣诞节前。今年以来，他跑遍了夏陀盖市的每个角落，但至今没找到合适的地方。

出租的场地其实是有的，但是 食物分享 付不起高昂的租金。西蒙牧师说，供应两百个家庭的食品，其存储、分类和发放需要大约四千平方英尺的场地。在夏陀盖市内，租一个这么大的地方每年需要大约10万加元。 食物分享 没有政府资助，所有的工作人员都是志愿者。来这里买食品的人每星期交的那点钱只够用来支付汽油、电费等日常开销。

许多移民家庭是 食物分享 的常客

“食物分享”也提供新鲜蔬菜和水果。 照片：RCI/Gracieuseté/Daniel Cimon

西蒙牧师说，新冠疫情爆发以来，他们的顾客人数增加得更快。其中有许多新移民，还有一些本地的低收入家庭。他举例说，有的夫妇有四、五个孩子，但是只有一人在工作，付完各种账单后，能用在食物上的钱所剩无几。俄军入侵乌克兰以来油价上涨，他担心食品价格被进一步拉高，使这些家庭面临更大的困难。

和绝大部分食品银行不同的是， 食物分享 除了提供可以长时间保存的食品外，还提供新鲜蔬菜和水果。西蒙牧师和蒙特利尔市的几家批发商建立了合作关系，从他们那里获得即将过期或略有损毁的蔬菜水果。他把收集到的食物运回来以后，志愿者需要抓紧时间挑选和分装。这无疑增加了工作量。

西蒙牧师每星期用这辆车把各种食品蔬果从蒙特利尔运回来。 照片：RCI/Gracieuseté/Daniel Cimon

若瑟琳娜.伯顿（Jocelyne Burton）是每星期给西蒙牧师打电话的人之一。但她不是顾客，而是在 食物分享 服务多年的志愿者。她说，为了不显得太烦人，她一个星期打给牧师，一个星期打给他女儿，打听新场地找得怎么样了。食品分发停顿了几个月，她有几次自己去便宜的超市买了蔬菜水果送给老顾客。但是个人的力量毕竟有限。

志愿者的工作

“食物分享”的资深志愿者若瑟琳娜.伯顿（Jocelyne Burton）。 照片：RCI/Gracieuseté/Jocelyne Burton

伯顿女士说，在去年圣诞节以前， 食物分享 每星期四开门。这一天她总是一大早就赶过去，和其他志愿者一起在顾客上门前把各类食品蔬果按人数分装好。作为资深志愿者，她也要负责一些管理工作。她说，志愿者和领工资的员工不一样，你在工作时间和效率上不能对他们太苛求，但是工作却要按时完成，也不能让顾客把烂菜叶子拿回家。另外，来做志愿者的人当中还有一些心智障碍者，你要让他们各尽所能，还要让他们感到自己有价值，受尊重。

食物分享 的顾客每星期交15加元，可以领到150加元以上的各类蔬果食品。伯顿女士说，这些食品可以装满四、五个袋子。有些小家庭人少，其实一星期吃不完这么多东西。他们通常会和另一个家庭合着订购一份。

到了下午，当所有顾客都把自己的一份取走后，志愿者可以分掉剩下的蔬菜水果，算是对他们的答谢。

伯顿女士说，志愿者中也有移民，他们工作认真而勤奋。

华裔市民林倍加经常去 食物分享 做志愿者。她细心地注意到，疫情以来，她们分拣的食品中出现了更多的天然有机食品。这说明收入高的消费者也受到了物价上涨的压力。他们原是天然食品的买主，现在转向比较便宜的普通食品，因此商店只好把临近过期但仍未售出的天然食品捐给慈善组织。