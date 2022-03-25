加拿大原住民代表前往梵蒂冈：对与教皇会面抱谨慎态度

原住民社区对这次会面抱谨慎乐观，但许多人希望看到这是新关系的第一步。

安大略省梅蒂斯民族地区议员米奇·凯斯（Mitch Case）准备在罗马度过一周的时间，他将于本周六与原住民代表团的一些成员一起启程前往罗马。

米奇`凯斯是前往罗马的加拿大原住民代表团的成员。 照片：(remise par Mitch Case)

在出行之前，对于与教皇的会面，他的心情很复杂。

他说， 我知道自己要去参加一个历史性会晤，感觉很特别，有点不自在。与此同时，我代表我们的长辈、我们社区的成员，对我来说是一种巨大的荣誉 。

他说，自己尽量不悲观，但也不要期望值过高，不要对这次会议的结果抱有任何幻想。他说：

这次会议不会改变世界，但有可能开始一些新的事情。 引自 加拿大原住民代表团成员米奇·凯斯（Mitch Case）

米奇·凯斯说，预计教皇会就天主教会在寄宿学校的管理中所扮演的角色正式道歉，尤其是对幸存者。 作为这些人的代表，我有责任支持他们。

米奇·凯斯希望与梵蒂冈成员的对话能帮助他们了解原住民请愿在愈合过程中的重要性。

他解释说，我们不仅要求与教皇会面，还将与教会高层人员会面， 我们的目标是与尽可能多的教会领袖会面，帮助他们了解原住民正在经历的痛苦，在教会内部创造持久的代际变化 。

希望看到具体行动

安大略省新民主党的议员索尔·马马科瓦（ Sol Mamakwa ）是原住民寄宿学校的幸存者，他说，最重要的是，希望看到具体行动。

安大略省新民主党的议员索尔·马马科瓦（ Sol Mamakwa ）是原住民寄宿学校的幸存者。 照片：CBC/Logan Turner

他说，接受道歉是一回事，看到由此产生行动又是另一回事。是的，教会的道歉是有意义的，但之后必须有行动。

索尔·马马科瓦同时表示，原住民代表团还应敦促梵蒂冈在与加拿大真相与和解中心讨论的过程中披露更多文件。

他说：

这些档案应该是完全公开的，这非常重要，因为那是我们要找到真相的地方。安大略省政府应该支持这一要求。 引自 安大略省新民主党的议员索尔·马马科瓦（ Sol Mamakwa ）

（Radio Canada）