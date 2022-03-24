90 位科学家呼吁保护加拿大的原始森林

这封信的签署者们解释说，加拿大拥有世界上大约 16% 的剩余的原始森林，即从未受到过工业干扰的森林。

这个科学家小组强调，这些越来越稀有的森林 [...] 每公顷储存的碳比已经被砍伐的森林多 30% 到 50%，并且可以持续捕获二氧化碳 (CO2) 和其他温室气体。

加拿大环保组织 - Nature Canada 的主任格雷厄姆·索尔 （Graham Saul）在一份声明中说，若无视林业，政府将无法实现减排目标。

加美三个环保组织发起

Nature Canada、Nature Québec 和位于美国的 Natural Resources Defense Council 是这封公开信的三个发起方。

签署者中有几位加拿大科学家，包括不列颠哥伦比亚大学的教授 Suzanne Simard，还有美国和其他地方的专家。

科学家们说，砍伐森林将使更多温室气体被排放到大气中。 照片：Radio-Canada / Camille Vernet

他们认为，砍伐树木会导致大量二氧化碳排放到大气中，这会加剧全球气候变化并损害生物多样性。

科学家们补充说，总而言之，这些森林对于保证良好的气候至关重要，因为它们储存了大量的碳，能够提供必要的栖息地，并保证高水平的生物多样性，保护森林是对这两个危机独特和自然的解决途径。

（Radio-Canada）