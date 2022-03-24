加拿大把160名俄罗斯参议员列入制裁名单

特鲁多还将宣布旨在削弱俄罗斯军队的新出口禁令，这将涉及与计算机、电信、航空航天部门和运输相关的商品和技术。

最后，预计加拿大总理将宣布向联合国教科文组织提供 480 万加元，以帮助乌克兰保护其遗产。

一切迹象表明，加拿大不会在这次特别峰会上宣布对乌克兰有任何新的军事贡献。

贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）面临着在下一个联邦预算前夕增加加拿大军费开支的压力。

目前，加拿大政府的国防预算远未达到北约要求的占 GDP的 2% 的目标， 只占近 1.4％。

加拿大与欧盟

G7 领导人正在布鲁塞尔开会，讨论对乌克兰危机的协调应对。 照片：Getty Images / THOMAS COEX

本周三，特鲁多与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula Von der Leyen）进行了会晤，她宣布将成立一个新的 G7 工作组，以分享有关制裁的信息。

加拿大和欧盟还宣布，将加强在网络安全方面的合作，以帮助乌克兰和摩尔多瓦政府自卫。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩还宣布与加拿大建立战略能源伙伴关系，她表示，我们对俄罗斯化石燃料的依赖使欧洲的能源安全面临风险。

（Radio-Canada）