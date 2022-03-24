北约愿意帮助基辅，但不以与莫斯科发生冲突为代价

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 （ Jens Stoltenberg）周四（3 月 24 日）作出了上述宣布。

确保避免冲突升级

延斯·斯托尔滕贝格（ Jens Stoltenberg）在布鲁塞尔特别北约峰会结束时表示，我们欢迎盟友今天提出的[支持性] 具体提议，与此同时，我们有责任确保这场冲突不会升级，这将更加危险和具有毁灭性。

他表示，北约将继续向乌克兰提供反坦克武器、防空系统和无人机，以及金融和人道主义援助，与一个月前俄罗斯入侵开始以来所做的一样。

北约秘书长同时表示，北约还将为乌克兰提供抵御化学、生物和核威胁的防护设备， 他提到了发送检测和保护设备、医疗支持以及危机管理和净化方面的培训。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 （ Jens Stoltenberg）表示，我们有责任确保这场冲突不会升级。 照片：Reuters / GONZALO FUENTES

根据乌克兰总统府提供的法语翻译，乌克兰总统泽连斯基（ Volodymyr Zelensky）在北约峰会期间通过视频发表的讲话中指责俄罗斯使用磷弹，但这一指控无法获得独立核实。

今天早上，顺便说一句，有磷弹，又有成人被杀害，又有儿童被杀害。 引自 乌克兰总统泽连斯基（ Volodymyr Zelensky）

增加部署战斗群

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（ Jens Stoltenberg）还确认，将在北约东翼增加部署四个战斗群，分别位于保加利亚、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克，从而使部署在东欧的北约战斗群数量达到八个，其他战斗群部署在波兰和波罗的海国家。

（Radio-Canada）