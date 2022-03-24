特鲁多和其他北约领导人周四在布鲁塞尔举行会议

在周三发表的 20分钟演讲中，特鲁多再次强烈谴责俄罗斯对乌克兰的军事入侵。

特鲁多（Justin Trudeau）警告说，自由国家不能将民主视为是理所当然的。

他说，西方国家多年来一直注视着这场风暴的形成，现在正面临 一个决定性的时刻 。

特鲁多发表讲话时，欧洲议会席位半空，公共听众区挤满了人，特鲁多说， 面对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的战争，欧盟和北约比以往任何时候都更加团结，世界 不能让乌克兰失望， 他的话赢得了持续的掌声。

特鲁多表示，普京对乌克兰的攻击是对构成所有民主国家支柱的价值观的攻击。

呼吁运送更多武器

加拿大总理贾斯汀·特鲁多接着表示，我们都必须继续提供军事装备和致命援助，以帮助乌克兰人进行英勇的抵抗。

为了惩罚俄罗斯军队入侵乌克兰，特鲁多敦促欧盟尽可能加强对普京及其在俄罗斯和白俄罗斯的同伙的制裁。

加拿大总理特鲁多和其他北约领导人周四 ( 3 月 24 日) 在布鲁塞尔举行会议。

（CBC，Radio-Canada）