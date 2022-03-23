研究发现，最低工资与求助食品银行的人数紧密相关

这是加拿大最近发表的一项研究得出的结论。

这项研究由卡尔加里大学（University of Calgary）公共政策学院（School of Public Policy）发表， 作者是 Ron Kneebone 和 Margarita Wilkins。

租金与最低时薪

研究的作者称，在加拿大最大城市多伦多，如果每月的租金只增加 30 加元，一年内使用食品银行的人数就会增加 73,776 人。

反之，如果每小时的最低工资增加 1 加元，多伦多一年内需要去食品银行的人数则会减少 36,876 人。

加拿大的一项研究发现，租金上涨或提高最低工资对使用食品银行的人数有直接影响。 照片：CBC / Carlos Osorio

这项研究说，在 2021 年，多伦多市食品银行的使用人次达到 145 万人次。

通过这些数据，可以得出的结论是：

在租金小幅上涨的第一种情况下，使用食品银行的人数可能会增加 5%；

在最低时薪小幅上调的第二种情况下，使用食品银行的人数则能下降 2.5%。

此外，这项研究还显示，从 2014 年 1 月至 2020 年 3 月期间，多伦多求助食品银行的人数增加了 53%。

通货膨胀

两位作者补充说，最近几个月出现的通货膨胀将对食品银行的使用产生一定的影响。

加拿大今年二月的通货膨胀率达到 30 年来最高水平： 5.7%，食品涨价 7.4%。

在通胀率大涨的情况下， 不得不前往食品银行的家庭正在不断增多。

（Radio-Canada）