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加拿大医护人员在波兰-乌克兰边境设立诊所，为乌克兰难民提供医治
由加拿大医生、护士和护理人员组成的一个团队正在为逃离乌克兰战争的难民们提供紧急医治护理。
乌克兰妇女 Galina Bunesky 静静地坐在椅子上，加拿大医生 Daniel Kollek 在检查她的心脏，她的女儿和两个孙子在旁边焦急地看着。
Bunesky 的女儿 Marina Petrova 说，母亲感到恶心和头晕。
这家人从乌克兰中部的克罗皮夫尼茨基（ Kropyvnytskyi）旅行了 770 公里，到达了位于乌克兰西部和波兰之间的科尔佐瓦-克拉科维茨（ Korczowa-Krakovets）边境处。
他们在边境处乌克兰一侧的一个白色大帐篷内等侯着，那里挤满了逃离战争的人，大家在休息用餐。
在帐篷里，有一个由 加拿大医疗援助小组 (CMAT （新窗口）) 志愿者组成的现场诊所，这个医疗援助组织是在印度洋地震和海啸席卷了印度尼西亚、泰国、斯里兰卡和印度的部分地区后成立的一个救灾组织。
在接受了加拿大医生的检查后，Galina Bunesky 拿着一些降压药离开了诊所，她用乌克兰语说：
非常感谢您，这是一大惊喜，我很感动。
CMAT
加拿大医疗救助队 (CMAT) （新窗口）是一个总部位于加拿大的基层救灾组织，于 2005 年成立，这个组织由志愿的卫生专业人员和非专业人员组成。
多年来，CMAT （新窗口） 一直是最早到达出现紧急情况现场的团队之一，CMAT 的人员名单上有超过 1,000 名医生、护士、护理人员和心理学家等，他们自愿到世界各地的灾区提供帮助。
对于加拿大医生 Daniel Kollek 来说，这是他第一次参加 CMAT 的行动，这位来自安大略省伯灵顿市的急诊科医生是位犹太人，他说：
我的家人在二战期间逃离了欧洲，当时能逃的人都逃了出去，而那些没逃出去的人，没有人帮助他们。 .
15 人医疗救援团队
Daniel Kollek 医生是一个由 15 人组成的 CMAT 团队的一员，这个团队从上周六开始工作。
诊所启动的第一天，就源源不断地有人来寻求帮助。
团队成员、来自埃德蒙顿市的注册护士 Teresa Berdusco 说，
他们都筋疲力尽，又冷、又饿、又累。
来自温哥华市的护理人员 Scott Haig 已经参加了十几次人道主义行动，他表示从未见过这样的情况。
他说，通过的人数令人难以置信，
很难计算真正通过的人数… 这个过境点每天可能有一千人。
CMAT （新窗口） 流动诊所主要诊断若不治疗可能会变得更严重的疾病，例如高血压、糖尿病、咳嗽和胃病等通过药物可以处理的问题，而有严重出血或骨折的人，则会被送往附近的医院。
（CBC）