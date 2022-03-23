加拿大医护人员在波兰-乌克兰边境设立诊所，为乌克兰难民提供医治

乌克兰妇女 Galina Bunesky 静静地坐在椅子上，加拿大医生 Daniel Kollek 在检查她的心脏，她的女儿和两个孙子在旁边焦急地看着。

Bunesky 的女儿 Marina Petrova 说，母亲感到恶心和头晕。

这家人从乌克兰中部的克罗皮夫尼茨基（ Kropyvnytskyi）旅行了 770 公里，到达了位于乌克兰西部和波兰之间的科尔佐瓦-克拉科维茨（ Korczowa-Krakovets）边境处。

他们在边境处乌克兰一侧的一个白色大帐篷内等侯着，那里挤满了逃离战争的人，大家在休息用餐。

逃离乌克兰战争的难民在前往波兰之前在 Korczowa-Krakovets 过境点的帐篷内休息并用餐。 照片：CBC / Margo McDiarmid

在帐篷里，有一个由 加拿大医疗援助小组 (CMAT （新窗口）) 志愿者组成的现场诊所，这个医疗援助组织是在印度洋地震和海啸席卷了印度尼西亚、泰国、斯里兰卡和印度的部分地区后成立的一个救灾组织。

在接受了加拿大医生的检查后，Galina Bunesky 拿着一些降压药离开了诊所，她用乌克兰语说：

非常感谢您，这是一大惊喜，我很感动 。

CMAT

加拿大医疗救助队 (CMAT) （新窗口）是一个总部位于加拿大的基层救灾组织，于 2005 年成立，这个组织由志愿的卫生专业人员和非专业人员组成。

多年来，CMAT （新窗口） 一直是最早到达出现紧急情况现场的团队之一，CMAT 的人员名单上有超过 1,000 名医生、护士、护理人员和心理学家等，他们自愿到世界各地的灾区提供帮助。

加拿大医疗救助队 (CMAT) 在波兰-乌克兰边境设立了一个流动诊所，帮助乌克兰难民。 照片：(Margo McDiarmid/CBC)

对于加拿大医生 Daniel Kollek 来说，这是他第一次参加 CMAT 的行动，这位来自安大略省伯灵顿市的急诊科医生是位犹太人，他说：

我的家人在二战期间逃离了欧洲，当时能逃的人都逃了出去，而那些没逃出去的人，没有人帮助他们。 .

15 人医疗救援团队

Daniel Kollek 医生是一个由 15 人组成的 CMAT 团队的一员，这个团队从上周六开始工作。

诊所启动的第一天，就源源不断地有人来寻求帮助。

团队成员、来自埃德蒙顿市的注册护士 Teresa Berdusco 说， 他们都筋疲力尽，又冷、又饿、又累 。

来自温哥华市的护理人员 Scott Haig 已经参加了十几次人道主义行动，他表示从未见过这样的情况。

他说，通过的人数令人难以置信， 很难计算真正通过的人数… 这个过境点每天可能有一千人。

CMAT （新窗口） 流动诊所主要诊断若不治疗可能会变得更严重的疾病，例如高血压、糖尿病、咳嗽和胃病等通过药物可以处理的问题，而有严重出血或骨折的人，则会被送往附近的医院。

（CBC）