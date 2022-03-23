第 6 波疫情来临？魁北克省要求卫生系统迅速做好准备

新增病例反弹

尽管第 6 波疫情尚未在魁北克 正式 开始，但随着病例的增加，魁省政府越来越担心这一可能性。

魁北克省今天（ 3 月 23 日）将会宣布，自 2 月中旬以来，昨天（3月22日）PCR 检测阳性病例首次超过了 2000 例的上限，达到 2111 例。

而且，魁省的检测阳性率也上升到 13.3%，世界卫生组织 (WHO) 的建议是若至少两周内检测阳性率低于 5%，才能放宽卫生限制。

在欧洲，第 6 波疫情已经于 3 月 14 日 正式 开始。

随着 Omicron 的 BA.2 子变体的传播，欧洲的冠状病毒病例再次上升。 照片：Getty Images / THOMAS KIENZLE

下周打第四针？

加拿大广播公司报道说，综合健康和社会服务中心 CIUSSS 和综合大学健康和社会服务中心 CIUSSS 的首席执行官昨天发出的一封电子邮件要求这些中心必须尽快做好准备，最早在下周初开始打第四剂疫苗的行动。

目前，一些免疫力低下的魁北克人，以及 80 岁以上的人已经在接种第 4 针疫苗。

魁北克省公共卫生主任卢克·布瓦洛（Luc Boileau）将于周三下午 2 点举行新闻发布会，给出更多细节。

（Radio-Canada）