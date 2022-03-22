东航坠毁波音737 未发现幸存者，特鲁多对遇难者亲属表示哀悼

加拿大广播公司 CBC 报道说，中方在通过无人机协助搜索，但由于灾区地形崎岖，植被茂密，使搜索工作变得非常复杂。

星期一（3月21日），中国东方航空公司（China Eastern Airlines，东航 ）的一架波音 737-800 客机在中国广西梧州市附近的山区坠毁，机上载有 132 人，包括 123 名乘客和 9 名机组人员，这是中国十多年来最严重的一次空难。

中国民航局（CAAC）在一份声明中说，东方航空公司的 MU5735 航班当时正在从云南省的昆明飞往东部沿海的工业中心 - 广州。

继续搜寻

中国中央电视台周二报道说，在现场发现了飞机的残骸，但到目前为止，还没有找到飞机上的任何人。

新华社援引救援人员的话报道说，坠机事故在山腰形成了一个深坑。

报道还说，正在通过无人机和人工搜索来寻找黑匣子，黑匣子保存着飞行数据和驾驶舱语音记录，对于进行坠机调查至关重要。

中国东航的一架波音 737-800 客机于 2022 年 3 月 21日在广西山区坠毁. 照片：AP

中国在坠机事故现场附近建立了一个行动基地，救援车辆、救护车和一辆应急供电卡车停在狭窄的空间内。

身着迷彩服的士兵与身穿橙色连身衣、戴着头盔的救援人员一起在坠机地点附近茂密的植被中进行着仔细搜寻。

加拿大总理表示哀悼

在中国东航飞机坠毁后，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 发表推文，表示哀悼：

他说：

我为中国东方航空公司 MU-5735 航班上人员的家人、朋友和亲人感到心碎, 在这一可怕的时刻，我想着你们。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau)

（CBC，RCI）