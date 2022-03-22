特鲁多前往布鲁塞尔参加北约峰会, 讨论针对乌克兰局势的下一步行动

在特鲁多进行这次海外之行前，加拿大执政党 - 自由党与反对党 - 新民主党达成一项协议，新民主党将在今后 3 年内支持自由党少数政府，从而阻止提前选举的发生。

东欧的战争促使几个北约盟国，尤其是德国，公开承诺增加国防开支，而新民主党反对加拿大增加军费开支。

增加军费

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在最近一次北约国防部长会议后表示，北大西洋公约组织希望其成员国把 至少 2% 的国内生产总值用于国防。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg） 照片：Getty Images / JOHN THYS

加拿大目前将其 GDP 的 1.39% 用于军事开支。

许多人猜测，在即将公布的新的联邦财政预算中，加拿大政府将会提议增加国防开支。

与此同时，加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Mélanie Joly）周二表示，政府有很多事情要考虑。

她说， 自 2 月 24 日俄罗斯入侵乌克兰之日起，世界发生了变化。 德国做出了增加军费的非常重要的决定，我们在对此进行评估。

欧洲议会

在欧洲期间，特鲁多还将在欧洲议会 （ European Parliament ）发表讲话。

欧洲议会一直在权衡对莫斯科的进一步制裁，并在考虑欧洲大陆如何才能摆脱俄罗斯的石油和天然气。

根据总理办公室的一份声明，加拿大总理特鲁多还将参加 G7 首脑会议，届时七国集团 领导人将讨论乌克兰当前局势及其更广泛的全球影响，包括粮食安全和能源供应 。

(CBC)