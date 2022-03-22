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特鲁多政府获得新民主党支持，直到任期结束
加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）确认，加拿大执政党 - 自由党（LPC）和反对党 - 新民主党（NDP）达成了一项协议，该协议将允许他的少数党政府可以稳定执政到 2025 年，即直到他的任期结束。
加拿大广播公司 CBC / Radio-Canada 报道说，，特鲁多在周二（3 月 22日）的新闻发布会上宣布了这一消息，这项协议于今天（3 月 22日）生效。
特鲁多列举了由 COVID-19 大流行、通货膨胀和乌克兰战争带来的不确定性，以证明两党之间达成这项协议是合理的。
他说：
这意味着在这个不稳定的时期，政府可以肯定地采取行动，并让事情发生。
特鲁多接着表示，我想了很久，这不是一个容易的决定。
他说，我们是两个不同的政党，有着不同的目标，但我们也有共同的目标。 他补充说，两个政党共同确定了具有相似目标的关键政策。
在去年 9 月 20 日举行的第 44 届联邦大选中，贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 领导的自由党获胜，但仍未能赢得众议院的过半数席位，继续以少数政府的局面执政。
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（Radio-Canada）