特鲁多政府获得新民主党支持，直到任期结束 

加拿大广播公司 CBC / Radio-Canada 报道说，，特鲁多在周二（3 月 22日）的新闻发布会上宣布了这一消息，这项协议于今天（3 月 22日）生效。

特鲁多列举了由 COVID-19 大流行、通货膨胀和乌克兰战争带来的不确定性，以证明两党之间达成这项协议是合理的。

他说：

这意味着在这个不稳定的时期，政府可以肯定地采取行动，并让事情发生。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）

新民主党领袖 Jagmeet Singh （右）将可以帮助 Justin Trudeau（左）领导的自由党 PLC 安稳执政到 2025 年。 照片：Reuters / POOL

特鲁多接着表示，我想了很久，这不是一个容易的决定。

他说，我们是两个不同的政党，有着不同的目标，但我们也有共同的目标。 他补充说，两个政党共同确定了具有相似目标的关键政策。

在去年 9 月 20 日举行的第 44 届联邦大选中，贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 领导的自由党获胜，但仍未能赢得众议院的过半数席位，继续以少数政府的局面执政。

（Radio-Canada）