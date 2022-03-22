习近平到底会不会帮普京一把？在俄乌战争中进退两难的中国政府

加拿大华裔学者赖小刚。 照片：Li Hongyan

中国的作用很关键

赖小刚说，如果中国帮助俄罗斯，这场战争会打很长时间，如果不帮，普京支撑不了多久。中国的作用很关键。 帮还是不帮？帮，缺乏基本的合法性，冒天下之大不韪，对国内和国际都没法交代。 从实际利益来说，中国经济依靠的是欧盟、美国和日本的市场，而不是俄罗斯的市场。而援助俄罗斯意味着加快脱钩进程，给中国国内的政治、经济状况雪上加霜。

援助俄罗斯在政治层面上也有尴尬之处。普京在出兵前的讲话中把乌克兰问题归咎于布尔什维克，而后者是中共的师父，马列主义是中共的执政基础。这牵涉到执政合法性的问题。因此中国重要的新闻网站在转载普京讲话时都删去了这一段，只有一两个小媒体是全文翻译。

但是北京又不能坐视俄罗斯侵乌失败。因为西方目前是中俄共同的敌人，而且侵乌失败可能会导致普京垮台。这是习近平不愿意见到的。赖小刚认为，中国对俄罗斯的援助不会放到桌面上来，可能会偷偷地帮。

这样做，一旦被抓住的话风险更大，等于是花钱买贸易脱钩和骂名。另外，对俄罗斯的援助不是一次两次就能解决的，乌克兰的战争消耗会越来越大，对俄罗斯的援助也必须是长期和大规模的， 看不到尽头。

赖小刚还说，如果北京援助俄罗斯，后者 要了你的东西还瞧不起你 。因为普京厌恶布尔什维克，而中共本是布尔什维克一手扶植起来的，还曾经反手捅过莫斯科一刀。俄罗斯人没有忘记这一段往事。另外赖小刚认为，从心理上来说，中共在俄罗斯人面前 永远是学生 。

上个星期，美国国家安全事务助理沙利文（Jake Sullivan）和中共中央政治局委员杨洁篪在罗马进行了长达七小时的会谈，随后拜登通过视频和习近平会晤。美方的目的是警告中国不要向俄罗斯提供军事援助，否则将面临严重后果。赖小刚说，从中国驻美大使秦刚3月20日接受CNN采访时的回答来看，中国政府并没有在这两次会晤后改变原来的立场。中国仍然拒绝谴责俄罗斯，甚至不使用 侵略 这个词。 但这是个是非问题。这件事不是侵略是什么？基本的是非都不讲，北京就没有底气了，接下来做的事情就名不正言不顺。

但他认为，中国政府说的话有一部分是真的，即中国不希望看到这场战争的发生。它对中国没有一点好处，不符合中国利益。

美国的操作

3月13日，即沙利文和杨洁篪的罗马会晤前一天，英国《金融时报》披露说，莫斯科要求北京提供军事援助，而美国对此深切关注。赖小刚猜测，这可能是美国故意透露出来的消息。同一天，白宫官员在新闻发布会上表示，沙利文和杨洁篪的会晤是去年11月就定下的，也就是说，不是为俄乌战争专门安排的。赖小刚认为，美国顺着北京的说法尽量淡化这次会晤，目的是让中国不要显得太尴尬，希望中国在俄乌问题上采取合作的立场。

沙利文在出发前还表示，他相信中国在俄军入侵乌克兰之前就知道普京在 策划什么事 ，但是可能并不完全了解他的计划。因为普京可能对中国人也撒了谎。赖小刚说，沙利文这样说的目的是要给北京一个台阶下。但如果细想一下，这也是对中国情报部门的一记耳光。因为这么大的事，情报部门竟然没有及时作出判断，造成了领导人的失误。

接下来就是拜登和习近平3月18日的视频通话。赖小刚注意到，这次通话结束不到半小时，新华社就发出了通稿。他认为，这显示出中国政府早已想好自己要怎么做，即不论是非，没有承诺（在是否对俄罗斯提供军事援助的问题上），用自己的方法来处理俄乌冲突。秦刚在接受CNN采访时表现出的也是这种模棱两可的态度。

乌克兰如同抗战时的中国，用自己的英勇抵抗改变了世界的看法

赖小刚说，1931年日军制造 九一八事变 、武力侵占东北时，西方国家并不在意。甚至有评论认为东北被军阀搞得一团糟，由日本来治理不是坏事。从1933年开始，它们对日本的看法开始改变，但仍然把中国的抗战当笑话看。是1937年的淞沪会战，中国军队的英勇顽强彻底改变了西方对中国人的印象。

2月24日俄军大举进攻乌克兰时，世界各国的许多人仍然把这个国家视为 小俄罗斯 ，分析人士普遍预测乌克兰军队不堪一击。但是乌克兰人在十天之内彻底改变了自己的国际形象，让全世界看到了看到了乌克兰不是俄罗斯，而是一个独立的、能够保卫自己的主权国家。

【赖小刚在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教，同时开办自媒体“赖子聊书 （新窗口）”。】