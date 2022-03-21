一架波音 737 在中国广西坠毁，机上载有132人

中国民航局（CAAC）在一份声明中说，这架飞机上载有 123 名乘客和 9 名机组人员，坠机地点在广西梧州市附近的山区地带。

东方航空公司 MU5735 航班当时正在从云南省的昆明飞往东部沿海的工业中心 - 广州。

2022 年 3 月 21日，东航的一架波音 737-800 在广西梧州市附近的山区坠毁，机上载有 132 人。 照片：AP

飞机坠毁后引发了森林大火，在美国航空航天局 NASA 的卫星图像上能够看到。

数百名救援人员从广西和广东迅速赶往空难现场，中国民航局和东航均表示，已按照应急措施派人前往坠机现场。

中国国家主席习近平呼吁在救援行动中 全力以赴 ，并对坠机事件进行调查，确保民航安全。

737-800s 停飞

波音公司的 737-800 系列于 1997 首飞，中国东方航空发生空难的这架飞机是由波音公司于 2015 年 6 月交付的，有 6 年多机龄。

中国媒体报道说，发生空难后， 东航已经全部停飞其波音 737-800。

东航的总部位于上海，是中国三大航空公司之一， 波音 737-800 是东航机队的​​主力飞机之一，在其 600 多架飞机中，有 109 架波音 737-800。

总部位于芝加哥的波音公司 （Boeing Co. ）表示，了解坠机事故的初步报告，正在 努力收集更多信息 。 周一早些时候，波音股价一度下跌超过 8%。

中国上一次发生民航客机的严重空难是在 2010 年。