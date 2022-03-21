BC 省原住民土地权 “历史性” 审理周一开庭

2017 年1 月，Nuchatlaht First Nation 向法院提出诉讼，寻求获得温哥华岛西海岸 200 平方公里土地的原住民所有权，其中包括位于温哥华岛西北部的岛屿 - Nootka Island。

2014 年加拿大最高法院的历史性裁决

Nuchatlaht 原住民在跟随 Tsilhqot'in 第一民族的脚步，2014 年，加拿大最高法院 Supreme Court of Canada 作出了一项史无前例的裁决，授予了 Tsilquot'in First Nation 对不列颠哥伦比亚省北部 1,700 多公里土地的所有权。

2014 年，加拿大最高法院 Supreme Court of Canada 授予了 Tsilquot'in First Nation 对不列颠哥伦比亚省北部 1,700 多公里土地的所有权。 照片：Radio-Canada

此后，BC省通过了正式实施《联合国原住民权利宣言》- U.N. declaration on Indigenous rights 的立法。

Nuchatlaht 原住民诉讼案把政府列入被告

这一诉讼预计将持续大约八周，Nuchatlaht 原住民的领袖希望重新获得管理温哥华岛西海岸 200 平方公里土地的权利, 他们认为这些地区已经遭受了数十年的环境管理不善。

在这起法律案件中, BC 省政府、联邦政府，以及林业公司 Western Forest Products 都是被告。

Nuchatlaht 的世袭酋长沃尔特·迈克尔 （Walter Michael）在提出这一诉讼时发布的一份声明中说，这些政府必须听取司法系统的意见，以使我们能够恢复和保护我们祖先的领土，以造福后代。

Nuchatlaht 第一民族寻求获得温哥华岛西海岸 200 平方公里土地的原住民所有权 照片：Megan Thomas/CBC

第一民族 Nuchatlaht 是 Nuu-chah-nulth 民族的一部分，该民族与不列颠哥伦比亚省和加拿大就签署一个现代的条约已经进行了 20 多年的谈判。

环保团体的支持

不列颠哥伦比亚省的环保组织 - Sierra Club 、 Wilderness Committee 和 Stand.earth 三个环境组织在一份声明中共同支持 Nuchatlaht 原住民。

他们在声明中写道， 回归传统土地管理的现代表达方式是解决气候和生物多样性危机的方案。

星期一开庭前， Nuchatlaht 原住民在温哥华不列颠哥伦比亚省最高法院的外面组织了一场集会。

（Radio-Canada）