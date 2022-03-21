油价上涨，渥太华的财政预算将有更多回旋空间

卡尔加里大学（University of Calgary）的经济学家特雷弗·汤姆贝（Trevor Tombe）表示，石油价格上涨，石油和天然气公司的纳税将增加，从而将使联邦政府可能减少约 50 亿加元的财政赤字。

去年 12 月，加拿大财政部曾经预测，从今年 4 月开始新的财政年度可能会面临 584 亿加元的赤字。

但 3 月初，议会预算官 (Parliamentary Budget Officer，PBO) 预测，由于税收高于预期，新的财政年度的赤字将为 479 亿加元。

兑现承诺

丰业银行 （Banque Scotia）的财政和省级经济总监罗贝坎·杨（ Rebekah Young） 表示，她的计算也得出了类似的结果，高出预期的税收将为自由党兑现竞选承诺提供充足的财政空间。

她认为，自由党不太可能背弃这些承诺，尤其是在为人们提供可负担住房方面的承诺，不过，由于通胀率大涨，自由党有可能会削减支出。

高通胀率让消费者头疼，但较高的通货膨胀率会增加联邦政府的收入。

通胀率一年上升 1% ，即每年可减少约 20 亿加元的赤字。

乌克兰战争

与此同时，为应对俄罗斯入侵乌克兰，北约盟国决定将国防预算增加到国民生产总值的 2%，加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）已经暗示，将会增加军费开支。

目前，随着全球石油和小麦价格的上涨，加油站和食品店的价格也越来越高。

前议会预算官、现任渥太华大学（University of Ottawa）财政事务与民主研究所（Institute of Fiscal Affairs and Democracy）的所长凯文·佩奇（Kevin Page）表示：

战争和制裁对商品市场产生了巨大影响，而且世界正在努力应对疫情后的供应链冲击。全球增长将放缓。通货膨胀会更高。 引自 渥太华大学财政事务与民主研究所的所长凯文·佩奇（Kevin Page）

丰业银行的罗贝坎·杨认为，鉴于这些风险和不确定性，联邦政府在新财政预算中将对经济前景持谨慎态度。

目前加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰还没有宣布提交新财政预算的日期，但估计应在 4 月底之前。