油价上涨，渥太华的财政预算将有更多回旋空间

卡尔加里大学(University of Calgary)的经济学家特雷弗·汤姆贝(Trevor Tombe)表示,石油价格上涨,石油和天然气公司的纳税将增加,从而将使联邦政府可能减少约 50 亿加元的财政赤字。

去年 12 月,加拿大财政部曾经预测,从今年 4 月开始新的财政年度可能会面临 584 亿加元的赤字。

但 3 月初,议会预算官 (Parliamentary Budget Officer,PBO) 预测,由于税收高于预期,新的财政年度的赤字将为 479 亿加元。

兑现承诺

丰业银行 (Banque Scotia)的财政和省级经济总监罗贝坎·杨( Rebekah Young) 表示,她的计算也得出了类似的结果,高出预期的税收将为自由党兑现竞选承诺提供充足的财政空间。

她认为,自由党不太可能背弃这些承诺,尤其是在为人们提供可负担住房方面的承诺,不过,由于通胀率大涨,自由党有可能会削减支出。

高通胀率让消费者头疼,但较高的通货膨胀率会增加联邦政府的收入。

通胀率一年上升 1% ,即每年可减少约 20 亿加元的赤字。

乌克兰战争

与此同时,为应对俄罗斯入侵乌克兰,北约盟国决定将国防预算增加到国民生产总值的 2%,加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰(Chrystia Freeland)已经暗示,将会增加军费开支。

目前,随着全球石油和小麦价格的上涨,加油站和食品店的价格也越来越高。

前议会预算官、现任渥太华大学(University of Ottawa)财政事务与民主研究所(Institute of Fiscal Affairs and Democracy)的所长凯文·佩奇(Kevin Page)表示:

战争和制裁对商品市场产生了巨大影响,而且世界正在努力应对疫情后的供应链冲击。全球增长将放缓。通货膨胀会更高。 引自 渥太华大学财政事务与民主研究所的所长凯文·佩奇(Kevin Page)

丰业银行的罗贝坎·杨认为,鉴于这些风险和不确定性,联邦政府在新财政预算中将对经济前景持谨慎态度。

目前加拿大财政部长克里斯蒂亚·弗里兰还没有宣布提交新财政预算的日期,但估计应在 4 月底之前。