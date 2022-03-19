【专访】历史学者、策展人亚当斯：最古老又最摩登的维多利亚唐人街，代表了当下的加拿大

加拿大最古老的唐人街位于西部不列颠哥伦比亚省（BC）首府维多利亚市，建立时间可以追溯到1858年。

而现在，这个唐人街的外观很大程度保留了当年的建筑风貌，但里面的内容却是一个微型大都会 —— 有世界风味的餐厅，有设计师家具和礼品店，也有有机咖啡店和酒吧，是本地非常流行的社交场所。

目前，关于华裔在维多利亚历史的展览《金山梦》以及《第一步：迈向加拿大华人里程碑》正在该市唐人街最具代表性的番摊巷（Fan Tan Alley）内展出。

11项列表的开头。跳过列表？ 1来自11 : BC省首府维多利亚市唐人街正在举办华裔加拿大人历史展览，包括了金山梦以及华裔定居者-过去与未来两个展览。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 1/11 BC省首府维多利亚市唐人街正在举办华裔加拿大人历史展览，包括了金山梦以及华裔定居者-过去与未来两个展览。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

2来自11 : 加拿大华裔博物馆在维多利亚唐人街番摊巷（Fan Tan Alley)展出。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 2/11 加拿大华裔博物馆在维多利亚唐人街番摊巷（Fan Tan Alley)展出。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

3来自11 : 金山梦展览中第一幅摄影中的人物是阿包，以他名字命名的包括了一片湖、一条河以及一个火车站。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 3/11 金山梦展览中第一幅摄影中的人物是阿包，以他名字命名的包括了一片湖、一条河以及一个火车站。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

4来自11 : 维多利亚最早的华人店铺来胜馆目前仍然有人在经营。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 4/11 维多利亚最早的华人店铺来胜馆目前仍然有人在经营。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

5来自11 : 维多利亚唐人街的剧院巷以前是华人唱戏演出的场所。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 5/11 维多利亚唐人街的剧院巷以前是华人唱戏演出的场所。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

6来自11 : 第一位被加拿大医学院录取的亚裔张薇医生（上），以及维多利亚市第一位华裔医生龚邦耀。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 6/11 第一位被加拿大医学院录取的亚裔张薇医生（上），以及维多利亚市第一位华裔医生龚邦耀。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

7来自11 : 1910年，华裔李梦九的全家福。原藏于BC省档案馆。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 7/11 1910年，华裔李梦九的全家福。原藏于BC省档案馆。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

8来自11 : 维多利亚唐人街上，BC省政府于2017年正式就歧视华裔历史道歉。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 8/11 维多利亚唐人街上，BC省政府于2017年正式就歧视华裔历史道歉。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

9来自11 : 唱片与麻将，华裔移民娱乐的方式。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 9/11 唱片与麻将，华裔移民娱乐的方式。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

10来自11 : 番摊巷的后巷，据说这里原来是鸦片档。当年如果警察前来抓赌，很多人通过后巷逃离。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 10/11 番摊巷的后巷，据说这里原来是鸦片档。当年如果警察前来抓赌，很多人通过后巷逃离。 照片：Radio Canada International / Yan Liang

11来自11 : 1914年，13岁的Mar Sam由中国抵达维多利亚市，这是他缴纳500元人头税的证明。, 照片：Radio Canada International / Yan Liang 11/11 1914年，13岁的Mar Sam由中国抵达维多利亚市，这是他缴纳500元人头税的证明。 照片：Radio Canada International / Yan Liang 11项列表的末尾。返回列表的开头？

历史学者、本次展览的策展人约翰·亚当斯（John Adams）现场接受加广中文台采访时表示：

有人希望唐人街时空冻结，整个成为一个博物馆，所有的店铺及居民都是华裔；还有一种意见认为，应该让唐人街有新的生命，虽然建筑没有大的改变，但里面的人和内容都有了很大的变化 —— 我认为，后者这才代表着摩登加拿大，所有喜欢住在唐人街的人都可以搬进来。我们希望保护独特的属于唐人街的一面，但我们也希望保持它的生命力和活力。 引自 约翰·亚当斯

番摊巷23号半。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

华裔历史展填补了空白

作为这两个展览的策展人，约翰·亚当斯表示，维多利亚是华人劳工最早抵达的城市，他要展示关键性的华裔移民历史事件，比如淘金热，比如他们在商业、医疗、以及社区上的适应与发展等。

而维多利亚华裔市议员周翠琪（Charlayne Thornton-Joe)则告诉加广记者，这是她多年的梦想，希望能在维多利亚有一个华裔博物馆。

这个展览是我的梦想，过去二十年，任何华裔告诉我，家里有旧东西要扔掉，我都会去看看，挑选一些东西 —— 我不知道什么时候我们才能有个博物馆，但我要把这些文物先收集起来。我们父母、祖父母一代所遭遇的种族主义歧视，他们的人生经历应该被更多的人看到。 引自 周翠琪

在这两个展览开放的三周里，参观人群络绎不绝。

令组织者感动的是，许多维多利亚华裔家庭常常是几代人一起来的，有人在展览中认出了自己的亲人。

周翠琪介绍说，93岁的马老太，看到这张人头税缴纳文件，激动说那是我丈夫13岁的时候。

93岁的马女士在展览中看到了自己已故丈夫13岁时的人头税证明。 照片：Radio-Canada / submitted by Charlayne Thornton-Joe

而亚当斯感慨地表示，无论是过往研究华裔在维多利亚历史，还是这次策划展览，他印象最深的是华裔社区持续的抵抗力：

早期华裔劳工中，许多人很贫穷，很多人来到这里希望挣到钱寄回家里，有些希望在这里建设更好的生活，但加拿大政府对他们非常不公平，人头税，排华法案等都是针对华裔的歧视。但华裔克服了这一切不公和困难，不断抵达，那种抵抗力，在逆境中依然不服气，我是让我印象最深刻的。 引自 约翰·亚当斯

维多利亚市议员周翠琪称，20多年来，她一直盼望有一个华裔历史博物馆。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

维多利亚唐人街兴衰

约翰·亚当斯介绍说，维多利亚市比温哥华还要古老 —— 在1898年之前，一直是不列颠哥伦比亚省最大的城市。

同时，它是个港口。当年，在淘金热带动下，包括华裔在内的几万劳工涌至加拿大西海岸，也是先在维多利亚落脚，然后前往菲莎河谷和卡布里等地。

而商人们会留下来，等货船到达 —— 在维多利亚卸载货物，然后送往其他地方 —— 早期华人商业的兴盛就是从这里开始的。

此外，到了冬天，淘金的地点太冷无法开工，很多人会重新回到维多利亚，这里就慢慢形成了一系列的娱乐场所，比如赌博、鸦片、餐馆、剧院等等。

不过，随着淘金热褪去，劳工前往内陆修筑太平洋铁路等，维多利亚的唐人街迅速衰落了 —— 五、六十年前，这里很多房子空置残破，冷冷清清。

亚当斯认为，其他大城市中，唐人街能够生存发展，是因为不断有华裔新移民到达，许多人最先落脚唐人街。

但在维多利亚，唐人街如此古老，很多原居民已经搬出了，但没有足够的新移民补充。

直到七零年代，年轻学生和艺术家发现了这个距离市中心很近的空间，慢慢开始搬进来。

到了八零年代，加拿大政府把维多利亚唐人街认定为历史文化遗产——这也是加拿大第一个。

这个做法保障了它的外观没有太大的变化，但随着人群搬入，建筑内部已经是完全翻新了，里面有高级住宅，有艺术家的工作室等。这里成为本地非常受欢迎的雅皮聚居区，价格不菲，且一房难求。

周翠琪对此也有自己的理解。她说，有人问，唐人街上缺少了华裔的小商店是否让她伤感。

她的回应往往是，小时候，华裔家长最不希望的就是孩子们继续在唐人街开小店，不希望他们重复一年到头工作，没有保障的日子。他们非常努力工作，把下一代送进大学。希望他们走出去，从事各种专业性的工作 —— 从这个角度讲，华裔后代还是很成功的。

维多利亚唐人街上代表性街道番摊巷。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

最窄巷子背后的故事

22年前，亚当斯成立了自己的工作室，为游客讲解维多利亚的历史。

他很快发现，无论是自己还是游客对唐人街的历史更加感兴趣。于是，他花了很多时间向那时还住在这里的华裔长者了解情况。

他向记者转述了自己了解到的一些有趣细节，比如这番摊巷 —— 只有一米半宽，两边入口只能有一人通过。

但华裔老人们告诉他，这个设计其实是故意的 —— 因为这个巷子楼上有四、五家著名赌场。

当时赌博是违法的，警察有时会突然出现关闭赌场。而窄小的入口可以减缓警察推进的速度。同时，赌场内还有几条通往后巷的秘密通道，以便让赌徒及时逃离。

甚至 番摊 这个名字就是一种赌博游戏。直到现在，巷子里还有中文显示赌场的名字：新世界、生利/福利场等。

在番摊巷旁边的是戏剧巷，那是华人欣赏广东粤剧的地方。在最兴盛的时候，那里有五家剧院 —— 直到三零年代，最后一间剧场关闭，场地也被改造成了高档公寓和工作室。

亚当斯表示，自己一直好奇华裔劳工在辛苦劳作之余做些什么，现在看，他们苦中作乐，可能是餐馆、赌博，也有鸦片馆、妓院，也去剧院、写诗，还成立过一个舞蹈乐团、一个杂技团 —— 他们似乎有自己的文化，曾经非常活跃过。