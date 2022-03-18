COVID-19：加拿大卫生当局不排除病例数反弹的可能性

加拿大首席公共卫生官谭咏诗 （Theresa Tam）医生说，随着各省和地区取消限制，不能排除COVID-19 传播增加的可能性。

她补充说，住院人数可能会增加，各省应对此进行监测。

与此同时，她解释说，在疫苗接种率高的国家，Omicron 变体 BA.2 的影响似乎没有那么明显，她总结说，口罩和疫苗接种仍是关键。

加拿大副首席公共卫生官 Howard Njoo 医生表示，BA.2 变体的传播似乎在加强针接种较低，而且在上一波疫情中感染 Omicron 较少的地方传播得更厉害。

欧洲、中国疫情反弹

奥密克戎（ Omicron）亚变体 BA.2 在去年 11 月出现，根据世界卫生组织的数据，BA.2 亚系比 Omicron 毒株更具传染性，但毒性似乎没有那么强。

最近，这一亚变体毒株已在一些国家和地区成为主要流行毒株。

在中国，由于疫情反复，长春、深圳等城市重新加严控制，恢复了小区封闭管理模式。

中国深圳。 照片：Getty Images / Daniel Berehulak

在加拿大，自上周以来，因 COVID-19 住院的每日平均人数下降了 11%，而重症监护患者的人数下降了 14%。

然而，星期五（3 月18日），加拿大两大省份 - 安大略省报告日增病例 2502例，魁北克省日增1170 例。

（Radio-Canada）