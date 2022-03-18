加拿大总督玛丽·西蒙： 与英国女王讨论了和解事宜，加拿大历史书需要重写

她在接受加拿大广播公司的采访时说， 我与女王谈论了加拿大的各种情况，谈到过去的历史错误以及我们需要如何修改加拿大的历史书籍，以便使年轻人了解真实的历史，而不必相互指责。

加拿大总督接着说，我们谈到了和解，谈到了我们的国家需要愈合，以及在原住民和其他加拿大人之间应有更好的理解和更好的关系。

加拿大总督玛丽·西蒙表示，她认为女王对加拿大的情况非常了解，包括最近反强制疫苗抗议者占领渥太华的情况。

在谈到女王的反应时，加拿大总督说， 我觉得她很难理解 。

这就像乌克兰危机 — 她觉得很难理解。

温莎城堡下午茶

2022 年 3 月 15 日，英国女王伊丽莎白二世在英国温莎城堡用下午茶招待了加拿大总督玛丽·西蒙和她的丈夫惠特·弗雷泽（Whit Fraser ）。 照片：Associated Press / Steve Parsons

本周二，2022 年 3 月 15 日，英国女王伊丽莎白二世在英国温莎城堡用下午茶招待了加拿大总督玛丽·西蒙和她的丈夫惠特·弗雷泽（Whit Fraser ）。

之后，加拿大总督玛丽·西蒙表示， 这是美好的一天， 我想，这是我在地球上最美好的日子之一 。

玛丽·西蒙说， 这非常令人心旷神怡，她非常热情，她非常敏锐，谈论了很多，包括她自己的孩子和孙子，还有我们在乌克兰面临的局势 。

玛丽·西蒙 (Mary Simon ) 是加拿大的第一位原住民总督。

(CBC)