渥太华披露紧急接收乌克兰难民计划的细节

联邦政府周四（ 3 月 17日）宣布了一项特别移民计划，允许乌克兰难民在加拿大生活和工作长达三年。

该计划称为加拿大-乌克兰紧急旅行授权，放弃了加拿大签证申请过程中的许多要求。

申请人不必持有有效护照，乌克兰难民的 任何国籍 的家庭成员也可以通过该计划申请加拿大的临时居留权。

加拿大移民部长肖恩·弗雷泽 （Sean Fraser ）在新闻发布会上说， 对于捍卫我们所珍视的价值观的乌克兰人，我们与你们站在一起 — 不仅在我们的言辞中，而且在我们的行动中。加拿大将为你们的家人提供避风港，而你们在战争前线战斗以捍卫你们的自由造福于整个世界 。

加拿大移民部长肖恩·弗雷泽 （Sean Fraser ）在新闻发布会上。 照片：The Canadian Press / Sean Kilpatrick

于三周前开始的俄罗斯入侵引发了乌克兰西部边境的大量难民外流。据估计，到目前为止，已有 300 万人逃离乌克兰。

大力支持

目前已经在加拿大的乌克兰公民也可以通过这一计划申请延长居留时间。

渥太华同时表示，将对乌克兰人免除与移民申请相关的所有费用。

联邦政府还推出了一个为乌克兰人提供工作的网站： "Jobs for Ukraine （新窗口）" ，希望支持乌克兰难民的雇主可以在网站上发布招聘职位。

（CBC）