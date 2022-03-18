加拿大政府把 22 名白俄罗斯国防官员列入制裁名单

加拿大外交部长梅兰妮·乔利 （Mélanie Joly）在一份声明中说， 正如加拿大对俄罗斯政权实施严厉制裁一样，白俄罗斯的领导人也必须为促成和支持普京的无端袭击负责。

加拿大外长还警告白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko），如果他不结束对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的支持，加拿大将对白俄罗斯政府采取进一步行动。

加拿大今天宣布制裁的 22人在 3 月 2 日已经受到欧盟的制裁。

加拿大全球事务部仅公布了受制裁者的姓名，而欧盟则提供了更详细的信息，包括职称。

欧盟称，被制裁的 22 名白俄罗斯官员都在军队中担任各种高级职务。

2月24日以来超500个人/实体被制裁

加拿大全球事务部（ Global Affairs Canada）表示，自 2014 年俄罗斯吞并克里米亚以来，在加拿大制裁名单上的个人和实体已经超过 900 个。

自 2 月 24 日以来，有超过 500 个个人和实体被列入了制裁名单。

（CBC）