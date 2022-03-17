安大略省将增加医学院名额，培养更多医生

在医生短缺的情况下，安大略省计划在今后五年内增加大学医学院的招生数量。

安大略省政府本周宣布说，将在全省六所医学院增加总共超过 450 个名额，其中包括 160个本科名额和 295 个研究生名额。

安省的新闻发布书说，这是10多年来规模最大的一次医学院增加名额，我们将支持更多的学生，让他们选择医学这条路。

安省北部急需医生

安大略省医学协会（Ontario Medical Association）估计，安省北部有 300 多名医生短缺，急需补充人手。

今后 5 年内，北安大略医学院 (Northern Ontario School of Medicine，NOSM) 将能增收 30 名本科生和 41 名研究生。 照片：CBC / Jenifer Norwell

今后 5 年内，北安大略医学院 (Northern Ontario School of Medicine，NOSM) 将能增收 30 名本科生和 41 名研究生。

北安大略医学院目前有本科生 64 人，研究生 65 人。

安大略省的瑞尔森大学（Ryerson University）、多伦多大学（University of Toronto）、皇后大学（ Queen's University）、西安大略大学（Western University）、麦克马斯特大学（McMaster University）和渥太华大学（University of Ottawa）的医学院也将能够接受更多的医学生。

疫情导致大量手术积压

安大略省正在医疗保健领域增加招聘人手，部分原因是为了解决安省因大流行而造成的大量医疗程序积压，包括手术、MRI、癌症筛查等。

安大略省医学协会（Ontario Medical Association）上个月发布的一份报告显示，截至到 2021 年年底，安大略省有超过一百万个手术积压。

本月早些时候，安大略省政府还宣布，将为符合条件的护士提供 5,000 加元的留任奖金，以激励护士们继续留在护士行业工作。

（CBC, Radio-Canada）