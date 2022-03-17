【专访】吴权益与台湾文化节：文化应该是做加法的

温哥华台湾文化节（Taiwan Fest） （新窗口）创办于1990年。近几年，它已经成为了城中文化盛事，多次被评选为“加拿大最佳文化活动”。

它以每年夏季的 台湾文化节 和冬季的 农历新年庆典 为支撑，同时，还延伸出很多其他的活动，比如从2016年开始的“对话亚洲”，以及“台湾书店”等内容，扩大了它的内涵和与国际联系的广度。

按照文化节的灵魂人物、现任执行长吴权益（CharlieWu）先生的说法就是：

我总是希望人们离开活动之后，有一些心动或者思考的瞬间，希望传达某些信息和理念。

日前，他接受了加广中文的采访，畅谈文化节不同阶段的转变，以及他对少数族裔文化如何成为加拿大多元文化有机组成部分的想法。

吴权益出生于高雄，15岁随父母移民美国，大学主修行销学，并取得MBA学位。 1999年，一个偶然机会，从未有过文化策划经验的他，加盟台湾文化节，并在2001年接手总策划。 二十多年来，他不断推陈出新，尝试不同文化的融合，将台湾文化艺术与本地连接，花了不少心思，也做了相当的探索，成绩斐然，曾获得许多社区组织颁发的荣誉。

担任台湾文化节总策划超过20年的吴权益（Charlie Wu） 照片：Radio-Canada / submitted by Charlie Wu

文化是做加法的

去年，吴权益出版了新作《台湾，世界的答案》。

去年，吴权益出版了《台湾，世界的答案》。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

他说，这本书描述了自己做文化活动二十年多年来的心态转换。，但也提出了一系列问题，比如台湾究竟是什么，世界为什么要在意台湾，是谁掌握了台湾文化的诠释权等一系列问题。

我觉得，尤其在一个多元文化的国家，我们带着不同的文化背景来到这个地方，而加拿大又有自身留下来的传统文化。我们都生活在一起，多元文化要成功的话，就必须是大家可以共容，所以应该是做加法。我们也可以看看历史，任何时候文化如果做了减法 —— 有人不喜欢或不认同其他文化、背景，就可能造成人类灾难。 引自 吴权益

他认为，自己个人对中华文化有很多欣赏的地方，但他希望大家可以用更广的方式来看待这种文化，而不要被它的权威性和历史价值所绑架。即便大家对中华文化有不同的诠释方式，那也是一种文化必需有的空间，这样才有办法延传下去。如果压迫任何人去做某种诠释，就是在做减法。

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不仅仅是展示台湾

在二十多年策划台湾文化节的过程中，吴权益总结说，曾经历了三个阶段：从早期，把活动当作介绍展示台湾文化，到后来把活动当作自己的一个平台，希望带动大家的对话，认识不同诠释和角度。

2010年温哥华冬奥会期间，台湾文化节与奥组委联合推出了“灯笼森林”装置艺术展。它在温哥华市中心一连展出30天，成为了冬奥会最受瞩目的活动之一。

这次活动的成功令他受到启发，认识了更多方法来推介活动。

我意识到，办活动不仅仅是带给大家欢乐，吃喝玩乐，而是希望这些活动是有意义的，也是有目标的 —— 让参与者有心动或者思考的瞬间，传达某些信息和理念。而且，这才是让活动永续的最好策略。 引自 吴权益

作为一个非盈利文化机构，吴权益也多次遇到理想与现实之间的矛盾困难，如何能让这样的文化活动是可持续的，并不断发展的，这不是件简单的事情。

他介绍说，台湾政府主要是支持台湾艺术家参与的部分；而其他所需要的资金，来自加拿大的三级政府，以及私人企业赞助。

他还认为，文化是严肃的事情，需要有一个良好的专业团队来承担。

目前，在台湾和温哥华两地，文化节大约有11个人的团队。

同时，也有十多位志同道合的核心义工多年来协助他们，并因此带动了很多年轻人加入。

温哥华美术馆前，台湾原住民艺术家族巴瓦瓦隆家族与温哥华原住民家族苏珊波英特（Susan Point）共同完成的灯笼作品。 照片：Radio-Canada / submitted by Charlie Wu

一种理想：农历新年庆典

2010年，台湾文化节推出了一系列农历新年庆祝活动。

几年下来，他们尝试为温哥华、为加拿大创造一个独有的农历新年庆祝模式，一个过年的方法。它的重点是，庆祝不再区分为中港台，而是变成加拿大怎么过年。

它也成为吴权益心目中，比较接近理想的一种活动方式。

它有国际性，也有本地化，形成了加拿大的特色，打破了过去的界限，每一个族裔都可以在农历新年上得以展现，我们也能了解他们的故事和文化。我自己很感动，一个传统的节庆在加拿大找到新的方式，连接不同社区，放在固兰湖岛和温哥华艺术馆等这样本地人最常聚集的地方，这也是最接近加拿大的多元文化价值观的。 引自 吴权益

温哥华台湾文化节中的一幕。 照片：Radio-Canada / submitted by Charlie Wu

偏见源自于不了解

过去两年的新冠疫情，加拿大仇视和歧视亚裔事件有所上升，温哥华也未能幸免。

吴权益认为，任何的歧视都来自于不了解或了解不够，而且太轻易以刻板印象来做出判断。

如果仔细看，我们生活在一个充满刻板印象的社会，我看到你的面孔，或者听到一句话就断定，你是谁，你的想法是什么。对一个社区来说，我们的责任是能够把丰富性、不同角度思考的多元性呈现出来，如果可以在短时间内听到十种对同样事情的诠释，可能就会挑战别人的刻板印象。同时，反对歧视不仅仅是对外，我们自己也要这样想：希望别人不歧视你，你是否也歧视别人？以刻板印象看待别人呢？ 引自 吴权益

他举例说，比如“对话亚洲”系列，先后与香港、日本、菲律宾、越南、韩国等，大家相互倾听，这就是在找到不同的诠释。

而在与加广采访中，他透露了不少未来的计划，比如今年，他们与马来西亚、印尼对话，因为这两地都曾有过从欧洲殖民地到独立的历史；再比如，他希望让温哥华成为华语流行音乐中心，举办音乐节，设立音乐奖项等。

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