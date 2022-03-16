BC 省明年秋季起要求中学生必须完成原住民文化课才能毕业

从 2023-24 学年开始，BC省将要求每个学生必须成功地完成一门教授原住民文化和观点的课程。

原住民咨询委员会主席 Tyrone McNeil 在一份声明中说，原住民教育指导委员会多年来一直在提倡在BC 省的学校课程纳入这一课程。

这一声明说, 中学课程的这一变化代表着朝着和解迈出的重要一步，目的是确保BC 省所有学生都能有必要的时间和机会来深入了解加拿大原住民的经验、文化、历史和知识。

BC省教育部长 Jennifer Whiteside 说，这将帮助我们更好地了解我们共同历史的真相，增加知识，让我们所有的学生对共同的未来都有责任感。

全国第一个在中学开设原住民文化必修课的省份

BC省2023年秋季起将在中学中开设原住民文化必修课。 照片：Gracieuseté : Marie Lacrampe

BC 省政府称，不列颠哥伦比亚省将成为加拿大的第一个需要完成原住民课程才能高中毕业的省份。

BC省教师联合会主席 Teri Mooring对政府的决定表示赞赏，她称这是朝着和解迈出的极其重要的一步。

她补充说，各学校将有针对性地招募更多的原住民教师，以支持新开设的原住民课程，并确保教师尽可能从生活经验中向学生教授原住民的知识。

（Radio-Canada）