4 月 1 日开始：完全接种疫苗者入境加拿大将不再需要抵达前 COVID-19 检测

根据加拿大广播公司 CBC/Radio-Canada 获得的消息，加拿大卫生部长让-伊夫·杜克洛斯 （Jean-Yves Duclos）最早可能明天( 3 月 17 日）就会宣布这一消息。

目前，希望进入加拿大的人，无论是通过哪种交通工具抵达， 都必须提供在抵达前 72 小时进行 PCR 检测的阴性结果，或者在出发前一天进行的抗原检测的阴性结果。

今年 4 月开始，只要完全接种了疫苗，就不必提前进行检测，这一新规定适用于机场、陆地等所有过境点。

2022年4月1日起，加拿大将不再要求已接种疫苗者入境加拿前进行新冠测试。 照片：Radio-Canada / Matthew Howard

来自旅游业的压力

联邦政府在大流行开始两年多之后做出了这一决定，与此同时，加拿大各省和地区也宣布了一系列放宽措施，包括停用疫苗护照，以及逐步解除戴口罩措施等。

一段时间来，旅游业和商界都在纷纷向特鲁多政府施压，要求重审进入加拿大时的卫生规定，因为这些规定对旅游业的复苏产生了重大影响。

不过，新规定实施后，加拿大的机场仍将维持随机测试的措施，接受随机抽查的旅客在等待检测结果时不需要自我隔离。

（Radio-Canada）