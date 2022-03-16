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4 月 1 日开始：入境加拿大的旅客将不再需要进行抵达前 COVID-19 检测
RCI
特鲁多政府已决定放宽加拿大边境的卫生控制措施，从 4 月 1 日起，入境加拿大的人将不再需要在入境前进行 COVID-19 测试。
根据加拿大广播公司 CBC/Radio-Canada 获得的消息，加拿大卫生部长让-伊夫·杜克洛斯 （Jean-Yves Duclos）最早可能明天( 3 月 17 日）就会宣布这一消息。
目前，希望进入加拿大的人，无论是通过哪种交通工具抵达， 都必须提供在抵达前 72 小时进行 PCR 检测的阴性结果，或者在出发前一天进行的抗原检测的阴性结果。
今年 4 月开始，这些要求将被取消，这一新规定适用于机场、陆地等所有过境点。
来自旅游业的压力
联邦政府在大流行开始两年多之后做出了这一决定，与此同时，加拿大各省和地区也宣布了一系列放宽措施，包括停用疫苗护照，以及逐步解除戴口罩措施等。
一段时间来，旅游业和商界都在纷纷向特鲁多政府施压，要求重审进入加拿大时的卫生规定，因为这些规定对旅游业的复苏产生了重大影响。
不过，新规定实施后，加拿大的机场仍将维持随机测试的措施，接受随机抽查的旅客在等待检测结果时不需要自我隔离。
（Radio-Canada）