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加拿大二月份通胀率升至 5.7%，食品涨价 7.4%
RCI
加拿大统计局公布了最新数据，加拿大今年 2 月份的年通胀率已经升至 5.7%，高于 1 月份的 5.1%。
这一通货膨胀率为 30 年来最高水平。
汽油涨价 32%
推动 2 月份通胀率大涨的一大因素是汽油价格，2022年 2 月与 2021年 2 月相比，汽油价格上涨了 32.3%，而今年1 月到 2 月仅一个月，汽油就涨价了 6.9%。
加拿大统计局表示，如果不包括汽油价格，2 月份的总体通胀率为 4.7%。
食品涨价 7.4%
与此同时，食品的价格与一年前相比上涨了 7.4%，这是自 2009 年 5 月以来的最大年度涨幅，主要是因为肉类价格上涨。
食品交通运输成本的增加，也转嫁给了消费者。
住房成本
统计局的数据还显示，住房成本创下自 1983 年 8 月以来的最大增幅，今年 2 月份比去年同期增长 6.6%。
通胀会继续上升
经济学家们警告说，由于俄罗斯入侵乌克兰推高了全球石油和小麦价格，加油站和食品店的价格飙升，通胀率可能还会走高。
两周前，加拿大央行将基准利率上调至 0.5%，这是两年来的首次加息，央行还警告说将进一步加息以遏制通胀。
（CBC，Radio-Canada）