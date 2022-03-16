安大略省在严密关注 BA.2 导致的感染趋势

在安大略省， 省卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特（Christine Elliott）在与省长道格·福特（Doug Ford）一起举行的新闻发布会上表示，由奥密克戎（ Omicron）亚变体 BA.2 导致的感染不久将可能在该省感染病例中占到一半，省政府正在进行密切关注。

目前，几个欧洲国家的 COVID-19 病例每天都在增加，而奥密克戎亚变体BA.2 在某些地区已经成为主要的感染毒株。

克里斯蒂娜·埃利奥特说，我们非常了解世界上正在发生的情况，我们在仔细跟踪，在与安大略省首席卫生医疗官 Kieran Moore 医生进行了讨论咨询后，我们认为安省能经受得住预期的 BA.2 感染增加。

安大略省卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特（Christine Elliott） 照片：The Canadian Press / Cole Burston

即将 摘口罩

安省卫生部长作出上述宣布，正值安大略省继续放松公共卫生措施之际，安省已经宣布，这些措施将在 3 月 21 日进一步放宽，届时将取消在大多数室内公共场所戴口罩的要求。

不过，安大略省省长道格·福特表示，他将继续对疫情的变化保持谨慎，他承认，在 3 月 21 日之后，他仍将继续戴几天口罩。

从 3 月 21 日起，安大略省的餐馆、学校等将不再强制戴口罩。

BA.2

奥密克戎（ Omicron）亚变体 BA.2 在去年 11 月出现，根据世界卫生组织的数据，BA.2 亚系比导致加拿大第五波疫情的 Omicron 毒株更具传染性，但毒性似乎没有那么强。

在全球范围内，由 BA.2导致的病例在增加，这一亚变体毒株已在一些国家和地区成为主要流行毒株

科学家们认为，目前人们接种的 COVID-19 疫苗对抵制 BA.2 是有效的。

（Radio-Canada）