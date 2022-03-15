乌克兰总统泽连斯基周二向加拿大议员们发表讲话

他说， 我想说的是，我们必须采取更多措施来阻止俄罗斯，保护乌克兰，保护欧洲免受俄罗斯的威胁。

泽连斯基还再次呼吁加拿大及其军事盟友同意在乌克兰设立禁飞区。

北大西洋公约组织（NATO）的成员国已经多次拒绝这一要求，表示希望避免与俄罗斯直接对抗。

渥太华反对设立禁飞区

加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Mélanie Joly） 照片：Associated Press

加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Mélanie Joly）也重申了这一立场，坚称北约不想越过会引发国际冲突的红线。她说：

无可置疑，加拿大政府的立场一直与盟友的立场相同，也就是说，目标不是引发国际冲突，从而导致第三次世界大战。人们期望这是我们的立场，所以我们采取相应行动。 引自 加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Mélanie Joly）

但加拿大外交部长梅兰妮·乔利同时表示，加拿大将继续向乌克兰提供杀伤性武器，并在准备针对俄罗斯领导人的其他制裁措施，以使俄罗斯被国际社会孤立。

反对党的立场

早些时候，加拿大反对党 - 保守党的临时领袖坎蒂丝·卑尔根（Candice Bergen）对泽连斯基的讲话作出回应，称她支持适用于人道主义走廊的禁飞区，以允许乌克兰人离开被炸毁的城市。

魁北克党团 （Bloc québécois）的领袖伊夫-弗朗索瓦·布兰切（Yves-François Blanchet）对此发表评论说，在政治上，当你是反对党时，有时可以提出不太负责的建议，因为反正在事后没有承担其后果的责任。

他则敦促渥太华更快地提供更多人道主义援助，他说：

我同意加拿大政府的观点，这是我们无法承担的风险。我不准备躲在自己作为反对党的角色背后，要求在现阶段看起来不负责任的事情。 引自 魁北克党团 （Bloc québécois）的领袖伊夫-弗朗索瓦·布兰切（Yves-François Blanchet）

魁北克党团 （Bloc québécois）的领袖伊夫-弗朗索瓦·布兰切（Yves-François Blanchet） 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

泽连斯基承认乌克兰不会加入北约

今天早些时候在与 Joint Expeditionary Force（由英国领导的军事联盟）国家领导人举行的视频会议上，泽连斯基承认基辅不会加入北约。

他说：

我们多年来一直听说大门是敞开的，但我们也听说我们无法加入。这是事实，必须承认。 引自 乌克兰总统泽连斯基

（Radio-Canada）