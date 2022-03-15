民意调查：加拿大人对特鲁多在疫情中的表现有很大分歧

一半一半

由安格斯·里德研究所（Angus Reid）与加拿大广播公司 CBC合作进行的民意调查发现，48% 的加拿大人表示，至今为止，特鲁多在大流行期间做了 好 或 非常好 的工作。

另有 48% 的人表示，特鲁多的工作 糟糕 或 非常糟糕 。

56% 的受访者表示，加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam ）医生在大流行期间做得很好，而 34% 的受访者认为她做得很差。

不同政党的支持者意见急剧分化

安格斯·里德研究所所长沙奇·库尔 (Shachi Kurl) 表示，调查结果印证了许多人已经知道的一个事实，即这场大流行病更暴露出人们在政治上的分歧。

加拿大不同政党的支持者对特鲁多在新冠疫情中的工作表现意见急剧分化。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

不同政党的支持者们对特鲁多表现的看法分歧严重，支持保守党的选民对特鲁多压倒性不满，而自由党的支持者则是压倒性赞同。

在保守党的支持者中，84% 的人认为特鲁多做得不好或非常糟糕，而 88% 的自由党支持者认为特鲁多做得很好或非常好。

在支持新民主党的选民中，67%的人表示特鲁多做得很好，Bloc Québécois 的支持者则给出了负面评价— 其中 62% 的人表示特鲁多做得不好。

地区分歧

阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的人对特鲁多的评价最差，45%的受访者认为他 做得非常糟糕 。

大西洋省份和不列颠哥伦比亚（BC）省的对特鲁多在疫情中的处理最为满意。

上述调查是在 3 月 1 日至 4 日之间进行的。

(CBC)