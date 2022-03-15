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民意调查：加拿大人对特鲁多在疫情中的表现有很大分歧
一项新的民意调查显示，加拿大民众对加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （ Justin Trudeau）在 Covid-19 疫情中表现如何意见不一。
一半一半
由安格斯·里德研究所（Angus Reid）与加拿大广播公司 CBC合作进行的民意调查发现，48% 的加拿大人表示，至今为止，特鲁多在大流行期间做了
好 或
非常好 的工作。
另有 48% 的人表示，特鲁多的工作
糟糕 或
非常糟糕。
56% 的受访者表示，加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam ）医生在大流行期间做得很好，而 34% 的受访者认为她做得很差。
不同政党的支持者意见急剧分化
安格斯·里德研究所所长沙奇·库尔 (Shachi Kurl) 表示，调查结果印证了许多人已经知道的一个事实，即这场大流行病更暴露出人们在政治上的分歧。
不同政党的支持者们对特鲁多表现的看法分歧严重，支持保守党的选民对特鲁多压倒性不满，而自由党的支持者则是压倒性赞同。
在保守党的支持者中，84% 的人认为特鲁多做得不好或非常糟糕，而 88% 的自由党支持者认为特鲁多做得很好或非常好。
在支持新民主党的选民中，67%的人表示特鲁多做得很好，Bloc Québécois 的支持者则给出了负面评价— 其中 62% 的人表示特鲁多做得不好。
地区分歧
阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的人对特鲁多的评价最差，45%的受访者认为他
做得非常糟糕。
大西洋省份和不列颠哥伦比亚（BC）省的对特鲁多在疫情中的处理最为满意。
上述调查是在 3 月 1 日至 4 日之间进行的。
(CBC)