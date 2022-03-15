加拿大航天局一位前工程师的刑事案下周开审, 加拿大安全情报局曾多次发出警告

61 岁的 Wanping Zheng 于 2021 年12月被加拿大皇家骑警 （RCMP）逮捕, 皇家骑警对他提出刑事起诉，指控他在与外国干涉有关的案件中犯有背信罪 （breach of trust )。

案件开审前夕，加拿大广播公司报道说，根据最新披露的法庭文件，加拿大安全情报局 (Canadian Security Intelligence Service , CSIS) 曾几次向加拿大航天局 （ Canadian Space Agency）就郑万平的可靠性发出警告。

CSIS 三次警告

根据法庭文件中用于搜查郑电话和电子邮件的搜查令宣誓书，加拿大安全情报局 CSIS 曾经向航天局发送过三个关于郑的 可靠状态 的警告。

可靠性状态是联邦政府对内部人员要求的安全状态，员工在接触或进入某些受保护的信息、资产、工作场所之前需要达到这一状态。

安全情报局 CSIS 的第一个警告是在 2015 年，当时该机构并未提供有关其担心的许多细节。

之后，安全情报局又在 2016 年 3 月和 5 月发出了两次后续警告。

法庭文件称，第二年，加拿大航天局把将郑的安全许可延长了 2 年，而不是通常的 10 年，这是为了监督郑对航天局内部政策的遵守情况。

加拿大航天局的发言人安德里亚·马特 (Andrea Matte) 说： 当有人担心此人在工作之外的私人活动时，航天局采取了行动，包括对他进行内部调查和限制其获取信息。

她接着表示，我们不能对法庭正在审理中的案件发表进一步评论。

加拿大航天局对内部员工有严格的安全要求。 照片：Agence spatiale canadienne

CSIS 不想让郑在报告现场

加拿大广播公司报道说，2017 年 9 月，加拿大情报局 CSIS 拒绝到加拿大航天局做一次演讲报告，因为知道郑会出席。

法庭文件称，CSIS 会定期报告异常或违规行为，但不会提供具体细节。

最近提交的法庭文件称，在郑任职期间，航天局的技术人员注意到有一家外国公司未经授权的软件存在。

文件称，至少在计算机上发现了一项安全文件传输服务和一个消息传递应用程序，这违反了内部政策。

郑在 2018 年 12 月 17 日被告知受到航天局的内部审查，他在几天后开始休病假。

加拿大航天局于 2019 年 9 月向加拿大皇家骑警报告，怀疑郑向第三方传输了秘密信息。

在加拿大航天局工作了 26 年后，郑万平于 2019 年 12 月辞职。

根据对他的黑莓手机的搜查，警方表示，最早从 2007 年开始，他在加拿大航天局工作期间与五家私营公司进行过沟通。

加拿大皇家骑警指控郑万平利用自己的加拿大航天局工程师的身份，代表一家中国航天公司与冰岛谈判卫星站安装协议。

对 Wanping Zheng（郑万平，音译）的指控尚未在法庭上得到证实。

案件的一些细节将受保护

上个月，联邦政府提交了一份申请，以使该案件的一些细节不被公布与众。

根据加拿大证据法 (Canada Evidence Act)，法官可以决定案件中的某些细节是否应在公开法庭上披露或出于国家安全原因而受到保护。

根据提交给联邦法院的文件，联邦政府担心在郑的刑事审判期间会泄露 敏感信息或可能有害的信息 。

下个星期，对这一刑事案的审理将在位于蒙特利尔南岸 Longueuil 的联邦法庭开审，届时 Wanping Zheng 将会出庭。

（CBC）