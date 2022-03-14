俄乌谈判继续，周一油价一度回落低于 100 美元/桶

周一中午时分，布伦特（ Brent）原油价格下跌 7.23%，至 104.52 美元/桶。

西德克萨斯中质原油 (WTI) 周一也一度短暂跌到 100 美元关口以下，之后回到 100.89 美元/桶，跌幅 7.75%。

PVM Energy 的分析师 Tamas Varga 评论说，周末乌克兰和俄罗斯之间的谈判取得了切实进展。

一周前，布伦特原油价格达到每桶 139.13 美元，WTI 原油价格达到每桶 130.50 美元，这是自 2008 年金融危机以来的最高水平。

此后，布伦特原油价格和 WTI 原油价格分别下跌了 25% 以上和 22%。

基辅和莫斯科之间的会谈

俄罗斯和乌克兰在继续谈判。 照片：Twitter/Ministère des Affaires étrangères du Bélarus

尽管俄乌冲突最近几天已经蔓延到乌克兰西部，但俄乌谈判在继续，氛围比以前更为积极。

乌克兰周一表示，将要求俄罗斯立即停火并撤出军队，第四轮会谈将于周二恢复。

XTB 的分析师 Walid Koudmani 表示，这些谈判正在引发乐观情绪，但他表示，这种平静可能是短暂的，因为任何重大事件都可能引发价格再次飙升。