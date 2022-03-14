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俄乌谈判继续，周一油价一度回落低于 100 美元/桶
随着乌克兰和俄罗斯之间进行谈判继续，原油价格周一（ 3 月 14 日）陷入剧烈波动并下跌。
周一中午时分，布伦特（ Brent）原油价格下跌 7.23%，至 104.52 美元/桶。
西德克萨斯中质原油 (WTI) 周一也一度短暂跌到 100 美元关口以下，之后回到 100.89 美元/桶，跌幅 7.75%。
PVM Energy 的分析师 Tamas Varga 评论说，周末乌克兰和俄罗斯之间的谈判取得了切实进展。
一周前，布伦特原油价格达到每桶 139.13 美元，WTI 原油价格达到每桶 130.50 美元，这是自 2008 年金融危机以来的最高水平。
此后，布伦特原油价格和 WTI 原油价格分别下跌了 25% 以上和 22%。
基辅和莫斯科之间的会谈
尽管俄乌冲突最近几天已经蔓延到乌克兰西部，但俄乌谈判在继续，氛围比以前更为积极。
乌克兰周一表示，将要求俄罗斯立即停火并撤出军队，第四轮会谈将于周二恢复。
XTB 的分析师 Walid Koudmani 表示，这些谈判正在引发乐观情绪，但他表示，这种平静可能是短暂的，因为任何重大事件都可能引发价格再次飙升。