曼尼托巴省居民准备接收乌克兰难民，并呼吁政府加快进程

Daria 说, 有的房间可以放置双层床, 因此可以接待有多个孩子的家庭。

这对夫妇原籍是乌克兰人，没有语言障碍，他们已经向乌克兰难民接待组织报名，以便在温尼伯的空置出租单元中免费安置多达四个难民家庭。

Daria 说, 这不需要思考, 是自动的......需要你的时候, 你就应该站出来。

她接着说, 这就像是我们家庭的延伸.

母亲是乌克兰难民

Zorianna Hyworon 本人就是一名难民, 她于 1949 年从乌克兰逃到加拿大 照片：(Justin Fraser/CBC)

Demyan 的母亲 Zorianna 本人就是一名难民, 她于 1949 年从乌克兰逃到加拿大，她说现在发生的事情感觉太熟悉了。

Zorianna 说, 我有很多似曾相识的感觉。

她说, 我知道一个家庭试图从创伤中重建生活是什么感觉, 有些家庭设法站了起来，有些家庭受到创伤后则永远无法恢复。

曼尼托巴省欢迎乌克兰人

虽然难民可能会首先选择在多伦多等较大的城市停留，但加拿大平原省份的乌克兰人希望有些难民能向西走。

2022 年 3 月 9日: 一个乌克兰家庭在逃离 Odessa. 照片：Getty Images / BULENT KILIC

加拿大乌克兰人大会 (Ukrainian Canadian Congress ) 的曼尼托巴省分会表示，他们已经收到了 170 多个有兴趣来曼尼托巴省的乌克兰家庭的消息。

该组织上周还提出了一项请求，询问哪些家庭愿意接待乌克兰难民, 结果短短三天内，就有超过 700 名曼尼托巴人报名。

(CBC）