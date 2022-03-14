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魁北克省反对党 PLQ 要求魁省政府冻结对基本必需品征收 QST
魁北克省反对党 - 省自由党（PLQ）领袖多米尼克·安格拉德（Dominique Anglade）要求魁省政府暂停对包括电力在内的基本必需品征收魁北克省销售税（QST）。
这一提议要求对家庭用户向 Hydro-Québec 支付的第一笔 4,000 加元电费暂停征收 QST, 并对牙刷、牙膏、香皂、洗发液和不需医生处方的药物免征 QST。
通胀导致生活成本大增
多米尼克·安格拉德解释说, 由于 COVID-19 大流行、乌克兰战争和弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）政府的错误决定，生活成本增加导致很多人非常困难。
她说，魁北克人几个月来不得不勒紧裤腰带来维持生计。
她说:
妈妈们不得不把水果和蔬菜留在货架上，因为她们再也买不起了。 [...] 但弗朗索瓦·莱戈特却选择等待，让魁北克人承受生活成本上涨的后果。
米尼克·安格拉德指出，她向魁省政府提出的这些措施旨在改善魁北克人的生活条件，这些措施将耗费 15 亿加元。
她要求省政府把这些措施纳入财政预算方案，魁北克省定于 3 月 22 日公布新的预算。
她说，需要立即采取行动，尤其是这些措施很容易实施，并能对魁北克人的日常生活产生直接影响。
"对 70 岁以上老人每年补贴 2000 加元"
魁省自由党（PLQ）领袖多米尼克·安格拉德（Dominique Anglade）还补充说, 上述措施是她在 2021 年 11 月提出的措施的延伸.
去年 11 月魁省自由党提出了一系列建议, 重点包括为 70 岁以上老人每年提供 2000 加元补贴, 以及基于能源革命建立经济发展政策。
她总结说，所有这些项目都旨在于解决生活成本危机和促进经济增长。
魁北克省销售税 (QST) 对大多数商品和服务征收, 税率为 9.975%。
(Radio-Canada)