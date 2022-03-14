魁北克省反对党 PLQ 要求魁省政府冻结对基本必需品征收 QST

这一提议要求对家庭用户向 Hydro-Québec 支付的第一笔 4,000 加元电费暂停征收 QST, 并对牙刷、牙膏、香皂、洗发液和不需医生处方的药物免征 QST。

通胀导致生活成本大增

多米尼克·安格拉德解释说, 由于 COVID-19 大流行、乌克兰战争和弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）政府的错误决定，生活成本增加导致很多人非常困难。

她说，魁北克人几个月来不得不勒紧裤腰带来维持生计。

她说:

妈妈们不得不把水果和蔬菜留在货架上，因为她们再也买不起了。 [...] 但弗朗索瓦·莱戈特却选择等待，让魁北克人承受生活成本上涨的后果。 引自 魁北克省自由党（PLQ）领袖多米尼克·安格拉德（Dominique Anglade）

米尼克·安格拉德指出，她向魁省政府提出的这些措施旨在改善魁北克人的生活条件，这些措施将耗费 15 亿加元。

她要求省政府把这些措施纳入财政预算方案，魁北克省定于 3 月 22 日公布新的预算。

她说，需要立即采取行动，尤其是这些措施很容易实施，并能对魁北克人的日常生活产生直接影响。

"对 70 岁以上老人每年补贴 2000 加元"

通胀对老年人的影响尤其大。 照片：iStock / Obencem

魁省自由党（PLQ）领袖多米尼克·安格拉德（Dominique Anglade）还补充说, 上述措施是她在 2021 年 11 月提出的措施的延伸.

去年 11 月魁省自由党提出了一系列建议, 重点包括为 70 岁以上老人每年提供 2000 加元补贴, 以及基于能源革命建立经济发展政策。

她总结说，所有这些项目都旨在于解决生活成本危机和促进经济增长。

魁北克省销售税 (QST) 对大多数商品和服务征收, 税率为 9.975%。

(Radio-Canada)