北京冬残奥落幕，加拿大获 25 枚奖牌排名第三

中国排名第一，获奖牌数 61 枚，乌克兰排名第二，获奖牌 29 枚。

加拿大运动员在北京赢得的残奥会奖牌比 2018 年在平昌获得的 28 枚奖牌少了 3 枚，但其中不乏动人时刻。

Mollie Jepsen

加拿大高山滑雪运动员莫莉·杰普森 （Mollie Jepsen ） 照片：Reuters / GONZALO FUENTES

加拿大高山滑雪运动员莫莉·杰普森 （Mollie Jepsen ）为加拿大赢得了北京冬残奥上的第一枚金牌，之后又获得了一枚银牌。

这位来自不列颠哥伦比亚省西温哥华的 22 岁选手曾经在 2018 年平昌冬残奥上获得四枚奖牌（一枚金牌、一枚银牌和两枚铜牌）， 2022 年北京奥运会使她奥运生涯的总奖牌数增加到六枚。

加拿大第一块单板滑雪奖牌

丽莎·德容 (Lisa DeJong) 在北京冬残奥女子单板滑雪赛中为加拿大赢得这个项目的第一枚奖牌。 照片：Getty Images / Michael Steele

自 2014 年索契冬奥会单板滑雪成为冬残奥的正式项目以来，加拿大还从未在这个项目获得过奖牌。

但这种情况在北京冬残奥比赛的第三天发生了变化。

来自萨斯喀彻温省 Biggar 的丽莎·德容 (Lisa DeJong) 在女子单板滑雪赛中获得了加拿大在这个项目上有史以来的第一枚银牌。

Brian McKeever 的金色退役

加拿大越野滑雪界运动员布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）在北京冬残奥后金色退役. 照片：Reuters / ISSEI KATO

在北京冬残奥上，加拿大越野滑雪界传奇 - 布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）在上周六自己的最后一场奥运比赛中再次赢得金牌。

这位来自阿尔伯塔省的 42 岁运动员已经表示，北京奥运将是他的最后一届奥运会，现在他以最灿烂的方式结束了自己的奥运生涯。

他总共参加了 6 届冬残奥, 共获得 20 枚奖牌，其中包括 16 枚金牌。

真可谓是 金色 再见。

加拿大16枚金牌得主 Brian McKeever (左) 与比赛向导 Russell Kennedy . 照片：Radio-Canada

（CBC，Radio-Canada）