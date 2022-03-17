加拿大参加冬残奥的获奖牌运动员没有任何奖金引争议

自 2008 年以来，加拿大身体健全的运动员在奥运会上若进入了前三名, 则能获得奖金, 金额如下。

金牌: 25,000 加元;

银牌: 15,000 加元；

铜牌: 10,000 加元。

加拿大广播公司报道说, 这些绩效奖金通过加拿大奥委会 (COC) 的运动员卓越基金支付, 而资金主要来自于私人领域的赞助和捐款。

然而, 加拿大残奥委员会 (CPC) 没有足够的财政来源来提供同样的支持。

加拿大的参议员尚塔尔·佩蒂克莱尔 (Chantal Petitclerc) 曾经14 次获得残奥会冠军，最近，她就这个问题向政府发出了质疑。

曾经14 次获得残奥会冠军的加拿大参议员尚塔尔·佩蒂克莱尔 (Chantal Petitclerc) 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

她说:

这是我在 2008 年亲身经历的不公平，遗憾的是，这个问题至今还没有得到解决。只说奥委会比残奥委会有更多的手段和资源太简单了, 不能以此证明这种不平等待遇是公正的。 引自 加拿大参议员尚塔尔·佩蒂克莱尔 (Chantal Petitclerc)

她坚持说，有一些国家已经找到了解决方案。

其他国家，如澳大利亚和美国，最近都已拨出了额外的资金，以保证获得奖牌的残疾人运动员能够获得平等待遇。

在接受加拿大广播公司 Radio-Canada 的采访时，联邦体育部长 Pascale St-Onge 证实，她意识到这种不平等已经有一段时间了，她希望纠正这种局面。

加拿大体育部长 Pascale St-Onge 照片：Radio-Canada / Daniel Coulombe

她说， 我们将研究如何更好地支持这些运动员，以及如何鼓励私人赞助商的赞助。

(Radio-Canada)